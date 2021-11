Im ersten Halbjahr 2020 hielt sich das Paar EUR/SGD noch in einer Handelsspanne zwischen 1,58 und grob 1,63 SGD auf. Im dritten Quartal fing das Paar schließlich an zu rutschen und wurde auf ein Niveau von gerade einmal 1,5318 SGD abverkauft. Dadurch ist der Wert genau in den Unterstützungsbereich aus Mai letzten Jahres zurückgefallen, wo sich auf Tagesbasis deutliche Gegenwehr von Käufern zeigt. Kurzfristig könnte dies sogar eine ausgeprägte Erholungsbewegung einleiten und den Verkaufsdruck etwas aus dem Markt nehmen.

Signale abwarten

Kann der vorläufige Boden um 1,5318 SGD durch einen Anstieg mindestens über 1,5420 SGD bestätigt werden, könnte eine Erholungsbewegung zunächst in den Bereich von rund 1,55 SGD vollzogen werden, weitere Ziele darüber ließen sich bei 1,5569 SGD für das Währungspaar ableiten. Ein Kursrutsch unter das gestrige Tagestief würde allerdings die Annahme weiterer Rücksetzer auf 1,5258 SGD nähren, darunter müsste der Unterstützungsbereich um 1,5146 SGD zum Tragen kommen.