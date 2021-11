Uran - ISO - Uran - ISO Uran auf dem Vormarsch und dieses Unternehmen marschiert mit! Es gibt nicht viele Uranaktien die auch Sinn machen zum investieren. IsoEnergy gehört aber sicherlich dazu. Anfang September 2021 verkündete IsoEnergy, dass nach dem Abschluss des 12-Loch-Bohrprogramms auf dem Grundstück Geiger die Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larocque East, wo sich die hochgradige Uranlagerstätte Hurricane Zone befindet, begonnen haben. Die Arbeiten bei Geiger wurden erfolgreich und sicher abgeschlossen und markieren das erste Bohrprogramm von IsoEnergy außerhalb des Grundstücks Larocque East seit der Entdeckung der Zone Hurricane im Rahmen des Sommerprogramms 2018. Erfolgreiche Sommerbohrkampagne beendet! Das Management ist zufrieden, da die Bohrungen bei Hurricane die Zone der Uranmineralisierung im Einklang mit den unternehmenseigenen Zielen und Strategien weiter vergrößert haben. Angesichts dieser Szintillometerergebnisse in Kombination mit den ersten Ergebnissen des Programms, die im September 2021 veröffentlicht wurden, war es eine erfolgreiche Bohrkampagne, und man wartet schon jetzt gespannt auf das Winterprogramm, das im Januar 2022 beginnt, um weiteres Potenzial zu testen. Diese Jahr möchte IsoEnergy noch weitere Untersuchungsergebnisse bekannt geben, da in den nächsten Wochen noch weitere Analysen aus dem Labor zurückkommen werden. Die Höhepunkte des Sommerbohrprogramms sind: Erweiterung des mineralisierten Fußabdrucks um 31 m nach Süden in Abschnitt 4485E und 17 m nach Süden in Abschnitt 4460E Entdeckung einer neuen Zone mit starker Mineralisierung südlich der im Jahr 2020 definierten stark mineralisierten Zone Identifizierung eines Gebiets mit Potenzial für weiteres Wachstum südlich und östlich der bekannten Mineralisierung durch Bohrloch LE21-101 Das gut finanzierte Uranexplorations- und Entwicklungsunternehmen IsoEnergy besitzt ein sehr interessantes Uran-Portfolio im kanadischen Athabasca Basin in Saskatchewan und ein Management Team mit einer großartigen Erfolgshistorie in Exploration, Entwicklung und Betrieb von Uranprojekten. Das Sommerbohrprogramm ist sehr gut verlaufen und im Januar 2022 wird bereits mit dem Winterbohrprogramm begonnen. Das verspricht für die nächste Zeit weitere hochgradige Bohrergebnisse mit anhaltendem Wachstumspotential! Vieles spricht für den ganz großen Erfolg in der Hurricane Zone. Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten. Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz. Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger Swiss Resource Capital AG NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1



Gastautor: Swiss Resource Capital AG | 20.11.2021, 00:27

