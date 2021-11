Der Industriegase-Konzern Linde hat seine Zahlen zum Q3 nachbörslich am 28. Oktober veröffentlicht, was am 29. Oktober ein Kursplus von gut 3 Prozent zur Folge hatte. Dabei konnte der Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 12 Prozent gesteigert werden. Nachdem der scheidende Vorstandschef Steve Angel das Unternehmen weiter auf Rendite getrimmt hat, liegt der operative Gewinn um 19 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals. Auch die Gewinnprognose wurde für das Gesamtjahr um rund 28 Prozent nach oben korrigiert, was einem Gewinn pro Aktie von 10,52 bis 10,62 US-Dollar entspricht. Dabei profitiert Linde auch von der starken Nachfrage aus den Sektoren Elektronik, Medizin bis hin zur Nahrungsmittelindustrie.

Zum Chart

Da Linde in den meisten Segmenten Marktführer ist, sind die Aktionäre bereit, ein höheres KGV zu akzeptieren. Die konservative Schätzung von 10,52 US-Dollar Jahresgewinn pro Aktie führt zu einem aktuell erwarteten KGV 2021 von rund 46. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass die Linde-Aktionäre bereit sind, KGVs bis zu 50 zu tolerieren. Ab März 2021 hat der Kursverlauf einen Aufwärtstrend ausgebildet, der in der Spitze das All Time High von 297,01 Euro etabliert hat. Der Trend ist noch intakt, wobei sich der gestrige Schlusskurs am oberen Ende des Trendkanals nicht weit vom All Time High positionierte. Kurzfristig ist die Luft aufgrund des starken Anstieges der letzten Wochen ein wenig draußen, mittel- bis langfristig ist der Vorteil jedoch auf Seiten jener Marktakteure, die sich auf der Long-Seite positionieren.