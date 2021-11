Gold stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Chef der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) betätigt in einer Anhörung vor dem Deutschen Bundestag, dass keine Daten über den Anteil der geimpften oder ungeimpften Intensivpatienten vorliegen.Quelle: https://t.me/pboehringer/1139Heute wird der Bundestag Maßnahmen beschließen, deren Basis Einschätzungen, Behauptungen und Angstbilder von Politikern sind, die keine Grundlage haben, weil diese Daten nicht vorhanden sind.Vorhandene Daten aus Großbritannien werden ignoriert. Diese wurden am 09.11.21 von n-tv.de veröffentlicht:N-tv.de: „Die deutschen Statistiken (zu Impfdurchbrüchen) taugen dazu nicht, denn es gibt keine allgemeine Erfassung und keinen Abgleich der entsprechenden Daten. Eine hohe Aussagekraft haben dagegen die britischen Statistiken, die fast alle Covid-19-Infektionen, Corona-Hospitalisierungen und -Sterbefälle nach Altersgruppen und Impfstatus erfassen“.Der jüngste Bericht zur Impfüberwachung registriert im Oktober 975.000 Covid-Infizierte. Davon waren 440.000 vollständig geimpft und 413.000 ungeimpft. Bei 112.000 war der Impfstatus unklar.8.722 Infizierte wurden im Krankenhaus behandelt. Davon waren 5.534 vollständig geimpft und 3.188 ungeimpft.3.823 Infizierte starben innerhalb von 28 Tagen nach ihrer Ansteckung. Davon waren 3.011 vollständig geimpft und 812 ungeimpft.Damit versterben Geimpfte mit dem Faktor 3,5-mal häufiger an Corona als Ungeimpfte.Quelle: https://www.n-tv.de/panorama/UK-Statistik-Impfungen-bleiben-hochwirksam-article22917953.htmlDie EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 52.906 Euro/kg, Vortag 52.787 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.