Wer im Abgasskandal gegen die Volkswage AG klagen will, hat auch jetzt noch gute Chancen auf Schadensersatz – obwohl seit Bekanntwerden des Dieselskandals schon mehr als fünf Jahre vergangen sind. Viele Gerichte gehen nicht von einer dreijährigen Verjährungsfrist aus, sondern vertreten die Auffassung, dass Ansprüche im VW-Abgasskandal erst nach zehn Jahren verjähren. Zuletzt hat das Oberlandesgericht (OLG) München die Volkswagen AG zu fast 15.000 Euro Schadensersatz verurteilt, obwohl die Klage erst 2020 eingereicht wurde.

Das OLG München hat ein Urteil des Landgerichts Deggendorf teilweise abgeändert und VW verurteilt, gegen Rückgabe des Fahrzeugs an die Klagepartei 14.471 Euro plus Zinsen zu zahlen (Az. 3 U2514/21). Der VW Tiguan des Klägers verfügt über den manipulierten „Skandalmotor“ EA189. Der Geschädigte hatte sich nicht der Musterfeststellungsklage angeschlossen und die Klage erst 2020 eingereicht.

VW nutzt unzulässige Abschalteinrichtungen aus Gewinnstreben

Laut dem OLG München steht dem Kläger ein Schadensersatzanspruch aus §§ 826, 31 BGB wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zu. Das Verhalten der beklagten Volkswagen AG sei im Verhältnis zum Kläger objektiv als sittenwidrig zu qualifizieren, so die Richter. VW habe durch die strategische Unternehmensentscheidung der Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung aus Gewinnstreben die Arglosigkeit ihrer Kunden systematisch und über Jahre ausgenutzt.

VW hatte sich zur Verteidigung auf die dreijährige Verjährung berufen, die Ende 2019 abgelaufen sei. Doch das Gericht befand, dass dem Kläger der Schadensersatzanspruch aus § 826 BGB zusteht – und dieser Anspruch verjährt erst zehn Jahre nach Kauf des Fahrzeugs. Die Richter beriefen sich in ihrer Urteilsbegründung auf ein Urteil des OLG Stuttgart vom 9. März 2021.

Zehn Jahre Verjährungsfrist nach § 852 BGB

Beim Anspruch aus § 852 BGB geht es um einen „deliktischen“ Schadensersatzanspruch, demzufolge erschlichene finanzielle Vorteile an Geschädigte zurückgegeben werden müssen. Die Verjährung tritt bei solchen Betrugsfällen frühestens zehn Jahren nach Kauf ein. Diese gesetzliche Regelung ebnet geschädigten VW-Kunden, die noch Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals gegen VW vorgehen wollen, den Weg zum sogenannten Restschadenersatzanspruch.

Im BGB § 852 heißt es: „Hat der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt, so ist er auch nach Eintritt der Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung entstandenen Schadens zur Herausgabe nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet. Dieser Anspruch verjährt in zehn Jahren von seiner Entstehung an […].“

Jetzt Ansprüche im VW-Dieselskandal prüfen lassen!

Wer sich sittenwidrig auf Kosten anderer bereichert, muss demnach noch bis zu zehn Jahre später den daraus gezogenen finanziellen Vorteil zurückzahlen. Gemäß § 852 BGB können im Dieselskandal geschädigte Autokäufer auch bei scheinbar verjährtem Schadensersatzanspruch noch erfolgreich gegen die Volkswagen AG vorgehen.

