Die Sommersaison auf dem Cape-Ray-Goldprojekts in Neufundland ist vorbei und die geplanten Arbeiten sind fast alle abgeschlossen. Mit ihren Ergebnissen kann Matador Mining Ltd. ( ASX: MZZ, FSE: MA3 ) sehr zufrieden sein. Gleichzeitig richtet sich nun der Blick des Explorationsteams immer stärker auf das neue Winterbohrprogramm, denn das Momentum bei der Erkundung des riesigen Projekts soll auch in der kalten Jahreszeit hoch bleiben.

Die Wunschvorstellung ist, dass alle Ziele in immer höhere Kategorien aufsteigen. Das wird allerdings nur einigen Zielgebieten möglich sein, denn Zeit und Geld sind zwei limitierende Faktoren, die eine harte Auswahl erzwingen. Sie stellt sicher, dass die besten und aussichtsreichsten Zielgebiete als erste erforscht werden und das Unternehmen sich nicht verzettelt.

Gleichzeitig bleibt die Flexibilität gewahrt, denn immer wieder verschieben neue Funde die Rangordnung innerhalb der Pyramide ein wenig. Neue Ziele poppen auf und werden anderen vorgezogen. Für einen Außenstehenden mag dies im ersten Moment etwas unübersichtlich erscheinen. Doch aus Sicht eines Aktionärs ist diese Vorgehensweise ausgesprochen sinnvoll, denn sie wird dazu führen, dass mit dem geringstem zeitlichen und finanziellen Aufwand die größten Ergebnisse erzielt werden.

Neue interessante Greenfield-Ziele werden erkundet

Da am Ende nur das Ziel stehen kann, über eine möglichst große Ressource und eine erste gut erschlossene Lagerstätte zu verfügen, auf der mit relativ geringen Kosten die Produktion gestartet werden kann, muss die eigene Vorgehensweise immer wieder kritisch hinterfragt und an neue Erkenntnisse und Gegebenheiten angepasst werden. Genau das tut Matador Mining in diesen Tagen.

Das anstehende Winterbohrprogramm wird deshalb auch einige in diesem Jahr neu erkannte Greenfield-Ziele testen. Sie wurden durch die Bodenproben identifiziert und werden im Winter einer ersten Untersuchung mittels Kernbohrungen unterzogen. Auf den Lagerstätten Big Pond und Benton haben die ersten Erkundungen ebenfalls den Eindruck hinterlassen, dass sich diese Teile des Cape-Ray-Goldprojekts für die Goldexploration besonders gut eignen. Drehen könnten sich die Bohrer, wenn alles gut läuft, bereits im Februar 2022 wieder.

Damit dürfte die Zeit bis zum Jahresende alles andere als langweilig werden, denn es gilt, jene Schritte vorzubereiten, die im nächsten Jahr zu neuen Goldfunden und damit zu einer weiteren Aufwertung des Projekts führen können.

Background

Matador Mining Ltd. (ASX: MZZ, FSE: MA3) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes Goldexplorationsunternehmen. In seinem Besitz sind Konzessionen entlang des Cape-Ray-Shear-Goldkorridors in der kanadischen Provinz Neufundland. Die eigenen Claims auf dem aussichtsreichen aber noch sehr wenig explorierten Trend erstrecken sich über eine Streichlänge von über 120 Kilometer. Matador Mining hat bereits eine Scoping-Studie zu diesem Projekt veröffentlicht. Sie deutet eine Lebensdauer der potentiellen Mine von sieben Jahren bei einem hohen IRR (51 Prozent nach Steuern) und eine schnelle Amortisation der Kosten innerhalb von 1,75 Jahren an. Die prognostizierten Förderkosten (AISC) könnten bei 776 US-Dollar je Unze Gold liegen.

Jetzt den GOLDINVEST.de-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auf Youtube



Disclaimer Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Matador Mining Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Matador Mining Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.