Fast 1000 Punkte steht der S&P 500 seit Jahresanfang im Plus – mehr als 26 Prozent. Im nächsten Jahr dürfte sich dieser Aufwärtstrend fortsetzen, wenn auch in etwas abgeschwächter Form. Das erwarten die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs. Der US-Index könnte bis Ende des kommenden Jahres auf 5100 Punkte klettern, eine Rendite von zehn Prozent inklusive Dividenden, wie die Analysten der Bank in einer neuen Studie vorrechnen.

Weil der Realzinsen zwar steigen, aber weiter im negativen Bereich bleiben, erwarten die Experten weitere Rekord-Zuflüsse für die Aktienmärkte. Wie auch in diesem Jahr soll vor allem das Gewinnwachstum der Unternehmen die Kurse antreiben. Gleichzeitig seien für 2022 keine Erhöhung der Unternehmenssteuern zu erwarten. „Der Aktien-Bullenmarkt wird weitergehen“, so das Fazit.