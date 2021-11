Nachhaltige Ernährung Food-Fonds der nächsten Generation Die Zahlen von Beyond Meat waren enttäuschend. Ist der Trend zu einer gesünderen, nachhaltigeren Ernährung vorbei? Experten sehen keinen Grund zur Besorgnis. Beyond Meat hat schwache Quartalszahlen vorlegt. Ist der Trend zu einer gesünderen, nachhaltigeren Ernährung vorbei, bevor er richtig angefangen hat? Experten sehen grundsätzlich weiteres Aufwärtspotenzial am Markt. Mit passenden Fonds und ETFs können Anleger:innen breit gestreut an dem Trend teilhaben. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

Gastautor: Helge Rehbein | 18.11.2021

