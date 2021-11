Kurios: Goldpreis vor Einbruch wegen Inflation?

14:57 Uhr Barrick Maintains Its Spot in DJSI’s World Index for 14th Consecutive Year globenewswire | Weitere Nachrichten

14:30 Uhr Beroni Group Received a US$1.07 Million Order for COVID-19 Antigen Test Kits from Japan globenewswire | Weitere Nachrichten

14:30 Uhr Plato Gold Reports on Third Quarter Results globenewswire | Weitere Nachrichten

14:00 Uhr Highland Copper announces proposed Changes to its Board of Directors globenewswire | Weitere Nachrichten

14:00 Uhr American Pacific Mining Mobilizes a Second Drill to its Gooseberry Silver Project globenewswire | Weitere Nachrichten

13:50 Uhr Slinger Enters Puerto Rico with New Distribution Agreement globenewswire | Weitere Nachrichten

13:00 Uhr Calibre Mining Appoints David Splett as Senior Vice President & Chief Financial Officer globenewswire | Weitere Nachrichten