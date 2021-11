Professional-Tipping: Welche Erfahrungen haben Kunden gemacht?

Das lässt sich auch an Professional Tipping Erfahrungen ablesen, die Kunden mit der Plattform gemacht haben.

Der 32-jährige Tobias M. ist einer von mittlerweile über 1.000 Kunden bei Professional-Tipping Sportwetten und teilt seine Professional-Tipping Erfahrung. Trotz seiner anfänglichen Skepsis beschloss Tobias sich professionelle Unterstützung bei Professional-Tipping zu holen. Professional-Tipping entwickelte ein neues System, mit dem die Teilnehmer in der Lage sind systematisch und nachhaltig mit Sportwetten Geld zu verdienen.

Rekordumsätze trotz wenig Startkapital

Trotz geringem Startkapital konnte Tobias nach nur 6 Wochen die ersten 5.000€ mit Sportwetten umsetzen und positiv „verzinsen“. Der 32-jährige Bauleiter stieß über YouTube auf Professional-Tipping. Er wollte sich schon immer nebenbei etwas mit Sportwetten dazuverdienen.

Im Professional-Tipping Coaching lernen die Teilnehmer in 8 Wochen, wie man in Sekundenschnelle an relevante Informationen kommt, wie man diese Informationen mit einem Wettmodell exakt bewerten kann, wie man Wetten richtig analysiert und die stärksten Value-Wetten innerhalb weniger Minuten identifiziert.

Mit dem neuen System können auch Neulinge ohne Vorkenntnisse und mit relativ wenig Startkapital schnell auf 5-stellige Wettumsätze pro Monat kommen.

Professional Tipping Erfahrungen: Echte Teilnehmer, echte Ergebnisse

Vom Billy-Wissen hat auch der ehemalige Bundesliga-Profi Thomas L. profitiert. Er zeigt sich vom Professional-Tipping Coaching beeindruckt, für das er sich nach anfänglicher Skepsis entschied. Durch negative Erfahrungen mit vermeintlichen „Sportwetten Strategien“ und Videokursen von anderen Anbietern glaubte er nicht mehr daran, durch Wetten profitable Gewinne generieren zu können. Bereits nach den ersten 3 Coaching-Sitzungen bei Professional-Tipping merkte er, dass Billy über ein absolutes Fachwissen in Sachen Sportwetten verfügt. Der 55-jährige Ex-Bundesligaprofi ist sich sicher, es gibt niemanden, der auch nur annähernd an das umfangreiche Wissen von Billy herankommt. Er empfiehlt das Sportwetten Coaching uneingeschränkt jedem, der mit Sportwetten Geld verdienen will.

Die Warteliste wird länger, warum Sportwetter bei Professional-Tipping Schlange stehen.

Die meisten Akteure verlassen sich vor allem auf ihr Bauchgefühl, erkennen allerdings den exakten Value in einer Wette nicht. Ihre Vorgehensweise kann man getrost als Form des russischen Roulettes bezeichnen. Von einer sicheren Wette sind sie weit entfernt. Wer sich als normaler Sportwetter einzig auf sein Bauchgefühl verlässt, anstatt sich mit erfolgversprechenden Strategien zu beschäftigen, wie sie bei Professional Tipping genutzt werden, der betreibt Sportwetten als Glücksspiel.

Viele Professional-Tipping Erfahrungen von Kunden zeigen, dass die Faktoren Glück oder Pech auf professionelle Wetten langfristig keinen Einfluss mehr haben.

Ein einfaches Beispiel kann zeigen, was durch Erfahrung und strategisches Vorgehen möglich ist. In der Bundesliga-Saison des Jahres 2020 hat Professional-Tipping über 50 Einheiten Profit generiert. Auch im E-Sports konnten erstaunliche Gewinne erzielt werden. So wurde beispielsweise von Professional-Tipping der Regular Season Winner im League of Legends mit einer 38er Quote vorhergesagt.

Mit dem Sportwetten Coaching bietet Professional-Tipping eine Kompakt-Lösung an. Kern des Coachings ist die Anwendung eines eigens entwickelten Wettmodells, das in der Lage ist, Ergebnisse sehr präzise vorherzusagen. In gemeinsamen „Bundesliga Analyse Live-Sessions“, werden dann ganze Spiele anhand von echten, ganz konkreten Beispielen gemeinsam analysiert, sodass jeder Teilnehmer am Ende des Coachings dazu in der Lage ist, eigenständig eine systematische Outperformance zu generieren. Zusätzlich gibt es regelmäßig Tipps in der Professional-Tipping Community, in der sich Gleichgesinnte austauschen können.

Zahlen zu Professional Tipping überzeugen

In den wöchentlichen Live-Coaching und Analyse Sessions wird den Teilnehmern einiges abverlangt. Professional-Tipping achtet daher bei der Platzvergabe vor Allem auf die Umsetzungsbereitschaft des Teilnehmers. Wer einen der begehrten Coaching-Plätze bei Professional-Tipping haben möchte, sollte daher im vornherein schon ein hohes Engagement zeigen und den Wille haben wirklich profitabel zu sein.

Es handle sich hier schließlich nicht um einen einfachen Videokurs, sondern um intensives Live-Training mit einem der besten Wett-Experten im DACH-Raum.

Im Coaching geht es um eine echte Transformation des Teilnehmers, um in kürzester Zeit profitabel zu werden und auch nach dem Coaching eigenständig eine systematische Outperformance zu generieren. Interessenten müssen sich daher auf einen Platz bewerben und auch mit Wartezeiten rechnen.

Unter den Teilnehmern bei Professional-Tipping befinden sich genauso viele Studenten, wie auch Akademiker. Vom Bauleiter bis zum Zahnarzt war bisher alles dabei.

Die Plattform, die als führende im deutschsprachigen Raum gilt, kann mit beeindruckenden Zahlen aufwarten. 86,2 Prozent der Kunden kommen aus Deutschland, ca. 8,9 Prozent aus Österreich, 4,3 Prozent aus der Schweiz und der Rest der auf der Plattform aktiven Sportwetter stammt aus anderen Ländern.

Die Kunden kommen also mittlerweile aus dem gesamten DACH-Raum zu Professional-Tipping und wollen von Billys Expertise lernen. Dieser hat sich mittlerweile darauf spezialisiert, Sportwetten-Neulingen zu zeigen, wie sie mit System und einem Wettmodell profitabel wetten können. Der Großteil der Wetter sind Anfänger, die zwar schon einige Jahre wetten, die aber bisher wenig erfolgreich waren. Aber auch erfahrene Sportwetten-Profis, die bereits selbst von ihren Wetteinnahmen leben und 4- oder 5-stellige Monatsgewinne machen kommen zu Professional Tipping, um mit Billys Unterstützung das nächste Level zu erreichen. So zum Beispiel Daniel, der mittlerweile ausschließlich von seinen Wetteinnahmen in Dubai lebt und seinen gesamten Lebensunterhalt aus Sportwetten Gewinnen bezahlt.

Auch Thorsten H. hat sehr gute Erfahrungen mit dem Coaching von Professional-Tipping gemacht und sagt: „Ich habe in 4 Wochen mit wenig Einsatz über 7.000€ an Wetteinahmen generiert."

Liridon erzählt: „Ich habe mir nicht vorgestellt, dass es machbar ist, mit seriösen Sportwetten Geld zu verdienen… Mit Professional-Tipping kannst du langfristig deinen Kontostand deutlich verbessern. Ich kann Professional-Tipping jedem empfehlen, der ernsthaft mit Sportwetten Geld verdienen will!"

Sportwetten-Coaching: Professional Tipping Erfahrungen

Durch klare Schritt-für-Schritt Anleitungen kann jeder Sportwetter in wenigen Wochen zum professionellen Sportwetter ausgebildet werden, um Gewinne mit System zu generieren.

Mit dem Sportwetten Coaching bietet Professional-Tipping eine Alles-in-Einem Lösung.

Kern des Coachings ist die Anwendung eines einzigartigen Wettmodells, dass Ergebnisse auf einem sehr hohen Standard präzise vorhersagen kann.

In gemeinsamen „Bundesliga Analyse Live-Sessions“, werden dann Spiele anhand von echten konkreten Beispielen von vorne bis hinten gemeinsam analysiert, so dass jeder Teilnehmer am Ende des Coachings dazu in der Lage ist, eigenständig eine systematische Outperformance zu generieren. Zusätzlich gibt es regelmäßig Tipps in der Professional-Tipping Community, in der sich Gleichgesinnte austauschen können, die alle das gleiche Ziel haben.

Die Plätze sind begehrt und jeden Monat werden nur wenige neue Slots für Teilnehmer vergeben.

Wer Interesse an einem Coaching bei Professional-Tipping hat und lernen will, wie er mit Sportwetten systematisch profitabel werden kann, kann sich auf https://professional-tipping.de/ informieren.

