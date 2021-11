Pond President & CEO Grant Smith sprach anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das 3. Quartal 2021 von einem Wendepunkt: "Das dritte Quartal war der Wendepunkt für Pond. Wir befinden uns in einem frühen Stadium, in dem wir die Stärke unseres Modells unter Beweis stellen. Die jüngste Bestätigung unserer Technologie durch zwei internationale Multimilliarden-Dollar-Unternehmen macht uns sehr zuversichtlich für die Zukunft. Darüber hinaus ist die neu gestaltete und geänderte Wandelanleihe mit Pond's Chairman ein bedeutender Schritt nach vorn für unsere finanzielle Flexibilität, und wir freuen uns darauf, unsere wachsende Vertriebspipeline zu realisieren."

Höhepunkte im 3. Quartal 2021

Der Konzernumsatz für Q3 2021 belief sich auf 2.163.000 CAD (Q3 2020: 1.275.000 CAD), ein Anstieg um 888.000 CAD (70%). Der Anstieg ist in erster Linie auf die in diesem Quartal verbuchten Lizenzeinnahmen zurückzuführen. Gerechnet auf die 9 Monate bis zum 30. September 2021 stiegen die Einnahmen um 30% auf 4.364.000 CAD (2020: 3.367.000 CAD). Das Management geht davon aus, dass die Umsätze in den Geschäftsbereichen Carbon und Biotech im Zuge der Kommerzialisierungsbemühungen des Unternehmens und der Art der unterzeichneten Verträge von Quartal zu Quartal erheblich schwanken werden, da das Unternehmen seine Vertriebspipeline abarbeitet und Meilensteine im Zusammenhang mit unterzeichneten Verträgen erfüllt.

Die Marge für Q3 2021 (Umsatz abzüglich direkter Kosten und Aufwendungen) betrug 903.000 CAD (42 %) gegenüber 175.000 CAD (13 %) in Q3 2020. Für die neun Monate bis zum 30. September 2021 wurde eine Marge von 1.335.000 CAD (30%) gegenüber 648.000 CAD (19%) erzielt. Die Verbesserung der Marge ist in erster Linie auf die im dritten Quartal verbuchten Lizenzgebühren zurückzuführen.

Der Betriebsverlust im dritten Quartal 2021 in Höhe von 557.000 CAD war niedriger als im zweiten Quartal in Höhe von 733.000 CAD und im ersten Quartal in Höhe von 1.003.000 CAD.

Business-Update

Am 15. November 2021 hat Pond bekannt gegeben, dass der Schuldschein für ein Unternehmen von Ponds Chairman Robert McLeese mit günstigeren Konditionen neugefasst wurde. Ein neues Schuldscheindarlehen in Höhe von 1.988.500 CAD ersetzt das ursprüngliche Schuldscheindarlehen in Höhe von 2.000.000 CAD vom 15. November 2019. Der Zinssatz wurde von 12% auf 9,55% pro Jahr gesenkt und ist vierteljährlich zahlbar, wobei die erste Zinszahlung am 15. Februar 2022 fällig ist. Der neue Schuldschein ist am 15. November 2024 fällig.

Fazit: Pond hat im abgelaufenen Quartal zwei wichtige Verträge mit bedeutenden Kunden bzw. Partnern an Land gezogen. Der Cash-Flow aus diesen Deals ist willkommen, aber beileibe kein Ruhekissen. Zu Recht weist das Unternehmen darauf hin, dass die Einnahmen nicht stetig sind. Dennoch ist es ein Erfolg, dass die Pond-Technologie von dritter Seite validiert wurde und für potent eingeschätzt wird. Das sollte weitere Interessenten anziehen und tut dies dem Vernehmen nach auch bereits. Aufgrund der Sparzwänge aus der Vergangenheit ist die Personaldecke bei Pond immer noch sehr angespannt. CEO Smith ist dabei, wichtige Positionen in Forschung und Vertrieb neu zu besetzen. Auch finanziell schleppt das Unternehmen noch manche Altlast aus der Vergangenheit mit sich, obwohl CEO Smith schon viel weggeräumt hat. Es gibt noch viel zu tun, aber insgesamt weisen die Vorzeichen aufwärts.

