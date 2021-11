goldinvest.de Excellon Resources erhält grünes Licht für US-Goldprojekt Kilgore Anzeige Was lange währt, wird endlich gut für Excellon Resources in den USA. Nach mehr als einjähriger Wartezeit hat Excellon Resources Inc. (TSX:EXN, NYSE:EXN; FRA:E4X2) endlich die Bohrgenehmigungen für sein Kilgore Goldprojekt in Idaho, USA erhalten. Der United States Forest Service habe den Betriebsplan für die Exploration genehmigt, teilt das Unternehmen in seiner heutigen Pressemitteilung mit. Der Plan sieht Bohrungen an 130 Standorten in mehreren aussichtsreichen Zielgebieten der Goldlagerstätte Kilgore vor, wobei das genehmigte Programm voraussichtlich in drei bis fünf Jahren abgeschlossen sein wird. Der United States Forest Service verlangt von Excellon die Einhaltung strenger Umweltauflagen und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz des Landes, der Gewässer und der Tierwelt auf dem Projekt und in der umliegenden Region. Fazit: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Gemäß diesem Motto haben die Umweltbehörden in den USA die Planung von Excellon genau geprüft und schließlich für gut befunden. Leider kommt der Bescheid für Excellon ein wenig zu spät im Jahr, sodass die ersten Bohrungen erst nach der Schneeschmelze im kommenden Jahr stattfinden können. Für die Zukunft verspricht das Kilgore Projekt, das Excellon erst im vergangenen Frühjahr durch die Übernahme von Otis Gold erworben hat, noch ein enormes Upside. Es sei hier nur noch einmal an die spektakulären Ergebnisse von Otis erinnert: Einige der besten Ergebnisse umfassen: 56,4 m mit 2,05 g/t Au; 59,5 m mit 3,79 g/t Au; 50,3 m mit 4,24 g/t Au sowie 94,5 m mit 4,21 g/t Au. Stand heute ist Kilgore ein potenzielles Tagebauprojekt mit Haufenlaugung mit angezeigten Ressourcen von 44,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,58 g/t Gold für insgesamt 825.000 Unzen und zusätzlichen abgeleiteten Ressourcen von 9,4 Millionen Tonnen mit 0,45 g/t Gold für insgesamt 136.000 Unzen. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Projekt aus dem Jahr 2019 hat den Nettobarwert auf 110 Millionen USD geschätzt. Anders als sein Vorgänger Otis will sich Excellon bei der Entwicklung von Kilgore nicht auf die oberflächennahen geringen Goldgehalte konzentrieren, sondern das Potenzial von Kilgore in der Tiefe erkunden. In der Vergangenheit wurden bereits eine Reihe von höhergradigen Step-Out-Zielen identifiziert. Jetzt den GOLDINVEST.de-Newsletter abonnieren https://goldinvest.de/newsletter

Gastautor: GOLDINVEST.de | 18.11.2021, 17:32

