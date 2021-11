Biontech? Curevac feiert Comeback dank Studie!

Liebe Leser, liebe Abonnenten, zunächst einmal zum aktuellen Geschehen heute bei uns: Frische Produkte und Tradingideen auf Curevac. Wieso weshalb warum – im Abo-Bereich. Dort auch die nächste Gewinnmitnahme in den Depots. Auf www.feingold-academy.com/boersendienst gibt es alle Infos dazu. Soviel vorab: Alle Depots auf Rekordlevel, das Markenwertportfolio plus 33% seit Start 1.9.20 und der Turbo-Dienst seit März 2020 von 8.000 auf jetzt 23.000! Euro geklettert. Ein Beispiel warum – Infineon: Aber auch Hugo Boss mit plus 500% im Optionsscheinportfolio läuft bestens. Im markenwert übrigens alle! 22 Titel im Plus. Zuletzt von uns – Lucid mit Einstieg und Gewinnmitnahme nach 100% Gewinn. Auf Biontech haben wir diese Woche dank Vola richtig schöne Papiere, auf Varta gilt das gleiche.