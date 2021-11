Also doch: die Fed wird nun angesichts der extrem hohen Inflation nervös - das zeigen die heutigen Aussagen von John Williams (Chef der New York Fed). Die Inflation sei auf "breiter Basis" gestiegen - das ist eine direkte Absage an das von Fed-Chef Powell immer wieder verwendete "transitory". Die Märkte reagierten zunächst wenig begeistert - aber die Sitzung der US-Notenbank könnte viel hawkisher ausfallen als derzeit erwartet. Die US-Indizes heute vor dem morgigen kleinen Verfall uneinheitlich, der Dax leicht schwächer - aber die Kryptowährungen stürzen weiter ab. Sind Bitcoin & Co ein Frühindikator auch für die Aktienmärkte?

