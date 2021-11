Anfang November 2021 verkündete Saville Resources Inc. beeindruckende Bohrergebnisse von seinem Niobium Claim Group (NCG) Grundstück in Quebec, die mit 1% Nb2O5 über 17,1 m den bisher besten Niob-Bohrabschnitt auf dem Grundstück ergaben, und zwar innerhalb eines größeren Abschnitts mit 0,82% Nb2O5 über 42,3 m, einschließlich einer Spitzenprobe mit 1,73% Nb2O5. Zusätzlich zu den hochgradigen Niob-Bohrergebnisse zeigten die Gehalte weiterhin bedeutende Tantal- und Phosphatmineralisation. Weitere Bohrergebnisse stehen noch aus und werden in Kürze erwartet. Am Dienstag, dem 23. November 2021, wird Mike Hodge (Präsident von Saville), die neuesten Ergebnisse erörtern und mit Chris Grove (Präsident von Commerce Resources Corp.) über den Niobmarkt sprechen. Melden Sie sich jetzt an , um an den Live-Präsentationen und der Fragerunde teilzunehmen.

“Es gab einen 17 m langen Bohrabschnitt mit 1% Niob. Wenn man bedenkt, dass der Niobpreis derzeit bei etwa $45/kg liegt, sind das 10 kg Niob pro Tonne Gestein bzw. $450/t. Man spricht also von etwas, das tatsächlich wertvoller ist als ein 7 g/t Goldprojekt. Das waren exzellente Ergebnisse.“

Savilles NCG-Grundstück grenzt an die Ashram-REE-Fluorspar-Lagerstätte von Commerce, wobei Saville derzeit eine Earn-In-Vereinbarung mit Commerce über eine Projektanteil von bis zu 75% ausübt. Während sich Commerce derzeit im Stadium der Vormachbarkeitsstudie befindet, ist Saville im Entdeckungsmodus.

Beide Unternehmen bringen ihre Explorations- und Minenentwicklungsprojekte voran, um die Versorgung mit dringend benötigten Rohstoffen zu sichern:

Saville: Niob + Tantal + Fluorspar + Phosphat

Commerce: Rare Earth Elements (REEs) + Fluorspar

Dieser Report beleuchtet die Markttrends für Niob, Tantal und REEs (Seltene Erden).



Vollbild / Einem Bericht der Europäischen Kommission (2020) zufolge weisen Seltene Erden (LREEs: Light Rare Earth Elements; HREEs: Heavy Rare Earth Elements) das größte Versorgungsrisiko bei Rohstoffen für Schlüsseltechnologien auf. Niob rangiert auf Platz 4, während Tantal und Fluorspar im Mittelfeld liegen. Commerce Resources Corp. (LREEs + HREEs + Fluorspar) und Saville Resources Inc. (Niob + Tantal + Fluorspar + Phosphor) entwickeln äußerst attraktive Projekte in einem sicheren und bergbaufreundlichen Provinz in Kanada.

Vor kurzem hat der US-Kongress ein lange diskutiertes Infrastrukturgesetz in Höhe von $1200 Mrd. USD verabschiedet. Laut Electrek:

Diese Finanzspritze für die US-Infrastruktur konzentriert sich auf die Verbesserung von Straßen und Brücken sowie auf die Förderung der landesweiten Einführung von Elektrofahrzeugen.

Während viele der genauen Ausgabendetails noch nicht bekannt sind, umfassen die genehmigten 1,2 Billionen Dollar 550 Milliarden Dollar an neuen Ausgaben und beinhalten Folgendes:

• $110 Mrd. für die Instandsetzung von Straßen, Brücken und anderen Infrastruktureinrichtungen im ganzen Land (das US-Infrastruktursystem wurde von der American Society of Civil Engineers Anfang des Jahres mit der Note C- bewertet)

• $7,5 Mrd. für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur

• $2,5 Mrd. für emissionsfreie Busse

• $2,5 Mrd. für schadstoffarme Busse

Besonders hervorzuheben sind die $7,5 Mrd., die für den Aufbau eines landesweiten Netzes von Ladestationen für Elektrofahrzeuge vorgesehen sind. Darüber hinaus werden weitere $65 Mrd. in saubere Energie und erneuerbare Energien für das US-Stromnetz investiert, um ein längst überholtes System zu stärken.

Dringend benötigt: Niob + Tant + REEs

Beginnen wir mit Niob.

Nach Angaben des World Steel Institute verringert sich das Gewicht eines Mittelklassewagens durch die Zugabe von 200 g Niob um 100 kg, wodurch sich die Kraftstoffeffizienz um 5% erhöht. Nach Angaben von Niocorp (Nordamerikas einziger Niobproduzent) trägt die Verwendung von Niob in Fahrzeugen bereits heute dazu bei, die Emission von schätzungsweise 62 Mio. t CO2 pro Jahr zu vermeiden.

Durch die Beimischung von 0,025% Niob zum Stahl im Millau-Viadukt (Frankreich) konnte das Gesamtgewicht von Stahl und Beton um 60% gesenkt werden, so CBMM (der weltweit größte Niobhersteller). Niob trägt dazu bei, dass Brücken und andere Infrastrukturelemente länger halten und die Auswirkungen auf die Umwelt insgesamt verringert werden. Angesichts der strukturellen Anforderungen, die heute an Gebäude gestellt werden, ist die Verwendung von hochfestem, niedriglegiertem Stahl (HSLA) zunehmend erforderlich. HSLA-Stahl mit Niob trägt dazu bei, die heutigen Gebäude sicherer, energieeffizienter und kostengünstiger zu machen. Außerdem bietet Niob den Konstrukteuren zusätzliche Flexibilität bei ihren Entwürfen.

Laut SWI Partners Research und ONG Commodities beläuft sich der weltweite Niobmarkt derzeit auf ca. 125.000 t pro Jahr mit einem Wert von $5 Mrd. USD und wird zwischen 2020 und 2025 voraussichtlich ein CAGR_Wachstum von 6% erreichen:

"Es wird erwartet, dass das Marktwachstum durch eine Verlagerung hin zu einer zunehmenden Verwendung von leichten, hochfesten Stahllegierungen im Bauwesen unterstützt wird, sowie durch eine fortgesetzte Verwendung in Flugzeugtriebwerken und ein zusätzliches langfristiges Wachstum durch Leichtbau im Transportwesen, in der Verteidigung, in Raumfahrtanwendungen und in der Batterietechnologie."

Die Vereinigten Staaten importieren ihr gesamtes Niob aus Brasilien (ca. 83%), Kanada (ca. 12%) und anderen Ländern (ca. 5%). Da es weltweit nur 3 primäre Niobminen gibt – alle mit chinesischer Beteiligung, einschließlich einer Mehrheitsbeteiligung an der kanadischen Niobec-Mine – ist eine zuverlässigere, langfristige Niobversorgung in Nordamerika erforderlich, um kritische Metall-Lieferketten für strategische Industrien zu sichern.

Neue Niob-Lieferquellen aus Kanada würden die weltweite Versorgung diversifizieren und zuverlässige Niob-Liefermengen schaffen.

Im Jahr 2014 verkaufte IAMGOLD Corp. die Niobec-Lagerstätte für $530 Mio. USD an Magris Resources Inc., CEF Holdings Ltd. (eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Hongkong, die zu 50% dem chinesischen Konglomerat CK Hutchison Holdings Ltd. aus Hongkong gehört) und Temasek Holdings Ltd. (eine Investmentgesellschaft im Besitz der Regierung von Singapur). Da die Niobec-Mine in Quebec der einzige bedeutende Niob-Produzent in Nord-Amerika ist – mit Durchschnittsgehalten von 0,42% Nb2O5 (”Probable” Reserven) – ist die Zielsetzung von Saville glasklar.



Vollbild / Die meisten Nioblagerstätten weltweit haben Durchschnittsgehalte zwischen 0,3% und 0,7% Nb2O5.

Das Niob-Projekt von Saville ist auch dank der bisher identifizierten Vererzung attraktiv, die auf ein Karbonatit-Wirtsgestein hinweist, das auch die weltweit dominierende Niob-Quelle ist und eine kostengünstige konventionelle Verarbeitung ermöglicht.

Da derzeit weltweit nur 3 primäre Niob-Minen in Produktion sind, scheint die Zeit für neues Angebot reif zu sein, insbesondere auf dem nordamerikanischen Kontinent, da die USA noch immer zu 100% vom Niob-Import abhängig sind, da sie dieses Superlegierungsmetall als kritisch für ihre wirtschaftliche und nationale Sicherheit eingestuft haben (Verwendung z.B. in militärischen Flugzeugtriebwerken, Raketen, Gasturbinen und supraleitenden Magneten).

NIOBEC(Québec, Kanada)

• Lagerstätte: Carbonatit

• Anteil am Weltangebot: ca. 7%

• Durchschnittsgehalte: 0,35-0,44% Nb2O5

• Besitzer (seit 2014; nach Übernahme von IAMGOLD Corp. für $530 Mio. USD): Magris Resources Inc., CEF Holdings Ltd. (eine Investmentfirma aus Hong Kong, die zu 50% von der chinesischen Holding-Gruppe CK Hutchison Holdings Ltd. mit Hauptsitz in Hong Kong kontrolliert wird) und Temasek Holdings Ltd. (eine Investmentfirma der singapurischen Regierung)

CATALAO (Brasilien)

• Lagerstätte: Carbonatit

• Anteil am Weltangebot: ca. 7%

• Durchschnittsgehalte: 0,87-1,48% Nb2O5

• Besitzer (seit 2016; nach Übernahme von Anglo American für $1,5 Mrd. USD): China Molybdenum Co. Ltd.

ARAXA (Brasilien)

• Lagerstätte: Carbonatit

• Anteil am Weltangebot: ca. 85%

• Durchschnittsgehalte: 1,6-2,48% Nb2O5 (jedoch mit geringer Gewinnungsrate von ca. 50%)

• Besitzer: CBMM sowie chinesische, japanische und koreanische Konsortiums

Niob – ein aussergewöhnlicher und äusserst vielseitiger Superlegierungswerkstoff – ist ein kritischer und strategischer Rohstoff, der für viele Verteidigungs- und Zivilanwendungen (z.B. als Legierungselement in hochfestem und rostfreiem Stahl, als Superlegierung für die Luft- und Raumfahrt und die Energieerzeugung sowie in Supraleitern) unverzichtbar ist. Seine Rolle in der Industrie ist so wichtig, dass Niob eine sog. Nachfrage-Unelastizität aufweist, d.h. die Nachfrage bleibt auch bei steigenden Preisen tendenziell stabil. Der Niob-Markt erlebt einen stark wachsenden Einsatz in der Automobilindustrie, da leichte Materialien und Konstruktionen der Schlüssel zur Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs in Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeugen sind.

Phosphate kommen in einigen der größten und hochgradigsten Niobminen der Welt vor, z.B. in Araxa und Catalao in Brasilien. Die Niobec-Mine in Québec ist eine Pyrochlor-Mine, in der kein Tantal vorkommt, wie es bei Araxa und Catalao der Fall ist (siehe hier). Phosphat-Gesteinserz wurde in den USA (2017) von nur 5 Unternehmen abgebaut, die es zu marktfähigen Produkten im Wert von $2,1 Mrd. USD verarbeiteten, die zu 100% im Inland als Zwischenprodukte für die Herstellung von Düngemitteln und Tierfutterzusätzen verwendet werden, so der USGS. Die Catalao-Mine in Brasilien (im Besitz von China Molybdenum) produziert nicht nur Niob, sondern auch Phosphat als hochprofitables Nebenprodukt, das "strategisch wichtige Diversifizierungsvorteile" bietet, da der Phosphat-Sektor aufgrund seiner Verwendung als Düngemittel in der Agrarindustrie "attraktive langfristige Fundamentaldaten und positive Aussichten" aufweist. Die Erzreserven von Catalao liegen im Durchschnitt bei 12,5% P2O5, wobei die Ressourcengehalte zwischen 8,2% und 11,8% P2O5 liegen.

Fluorspar ist auch für die Stahlindustrie von entscheidender Bedeutung. Mehr Details über Fluorspar

Niob-Trends

Laut "Niobunternehmen CBMM übernimmt 20 % des Start-ups Battery Streak" (28. Oktober 2021):

CBMM, weltweit führender Anbieter von Niobprodukten, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von 20 % des Start-ups Battery Streak unterzeichnet. Mit der Investition will das Unternehmen die Entwicklung von Materialien für Batterien in Mobilitätsanwendungen, elektronischen Geräten und Drohnen vorantreiben.

"Diese strategische Investition ist Teil des neuen Geschäftsplans von CBMM, der darauf abzielt, die Innovation im Bereich der Materialien für die Batterietechnologie zu beschleunigen, ein sehr vielversprechendes Segment, das bis 2030 25 % des Umsatzes des Unternehmens ausmachen soll." (Rodrigo Amado, Strategy and New Businesses Manager bei CBMM)

Seit 2019 investiert CBMM taktisch in Start-ups, die sich mit Materialinnovationen befassen und mit dem globalen Megatrend der Elektrifizierung verbunden sind. Alle investierten Start-ups verwenden Niobium in ihren Technologien.

Mit einer langfristigen Vision wird CBMM weiterhin in die Forschung und Entwicklung von Niob-Technologien für Lithium-Ionen-Batterien investieren.

"Wir arbeiten intensiv mit großen Partnern zusammen, um dem Markt, vor allem dem Automobilsektor, Batterien mit einzigartigen Eigenschaften wie ultraschnellem Aufladen in weniger als 10 Minuten, größerer Stabilität und Sicherheit zu bieten. Battery Streak ist voll und ganz auf dieses Ziel ausgerichtet und wird es uns ermöglichen, einen wichtigen Schritt zu machen, der Anwendungen über den Mobilitätsmarkt hinaus ermöglicht." (Rodrigo Amado)

Battery Streak (BSI) ist ein Start-up, das mit der University of California in Los Angeles (UCLA) verbunden ist. Die patentierte Technologie von BSI nutzt nanostrukturiertes Nioboxid als Anode für Lithium-Ionen-Batterien. Im Rahmen der Partnerschaft wollen CBMM und BSI im Jahr 2023 die ersten Produkte auf den Markt bringen.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Laut dem Report "Niobium Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021-2026)" von Mordor Intelligence:

Niob ist ein graues, glänzendes, duktiles Metall mit relativ geringer Dichte, hoher Duktilität, hohem Schmelzpunkt und Supraleitereigenschaften. Niob wird hauptsächlich aus Pegmatit-Mineralen wie Kolumbit-Tantalit und Pyrochlor abgebaut. Es handelt sich um ein relativ seltenes Mineral, das in einer Größenordnung von 24 Teilen pro Million vorkommt. Der Niobmarkt ist nach Vorkommen, Art, Anwendung, Endverbraucherindustrie und geografischem Gebiet unterteilt.

Der Markt wurde im Jahr 2020 durch COVID-19 negativ beeinflusst. Aufgrund des Pandemieszenarios wurden mehrere Länder auf der ganzen Welt gesperrt, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach Niob aus verschiedenen Endnutzerindustrien führte, da alle Fertigungs- und Bauaktivitäten auf Eis gelegt wurden. Dies wirkte sich negativ auf den Niobmarkt aus. Es wird jedoch erwartet, dass sich die Lage im Jahr 2021 erholen wird, was den Markt während des Prognosezeitraums antreibt.

Mittelfristig treiben die zunehmende Verwendung in der Stahlindustrie und der verstärkte Einsatz in der Luft- und Raumfahrt das Wachstum des Marktes voran. Andererseits wird das Wachstum des untersuchten Marktes durch begrenzte Versorgungsquellen und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie behindert.

Die Bauindustrie dominiert den Markt und es wird erwartet, dass sie während des Prognosezeitraums ein gesundes Wachstum verzeichnen wird, da Legierungen auf Niob-Basis in außergewöhnlicher Weise die Herausforderungen in Bezug auf Feuerbeständigkeit und seismische Anforderungen des modernen Kunstbaus erfüllen. Die steigende Nachfrage nach hochfestem und leichtem Stahl in Öl- und Gaspipelines wird in Zukunft wahrscheinlich eine Chance darstellen.

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt mit dem größten Verbrauch aus Ländern wie China und Japan.



Vollbild / Quelle

Vollbild / "Im Januar 2020 sicherte sich NioCorp Developments Ltd. rechtliche Vereinbarungen mit mehreren Landbesitzern im Südosten Nebraskas, vor allem um die Optionen des Unternehmens für den Erwerb von Landparzellen zu erweitern. Diese sind für die Nutzung im Rahmen des geplanten Elk Creek Superalloy Materials-Projekts vorgesehen. Diese Vereinbarung umfasst insgesamt 226 Acres Land." (Quelle: Mordor Intelligence, 2021)



Vollbild / “Der Niobmarkt ist ein oligopolistischer Markt, auf dem 3 große Minenunternehmen, darunter CBMM, China Molybdenum und Niobec, rund 98% des weltweiten Angebots bereitstellen. Das größte und derzeit in Betrieb befindliche Niobvorkommen befindet sich in Araxa und ist im Besitz der Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) und wird von ihr auch exploriert.“ (Quelle: Mordor Intelligence, 2021)

MARKTTRENDS

Der Bausektor wird den Markt dominieren

• Die Bauindustrie ist weltweit der größte Abnehmer von Niob. Die wichtigste Anwendung von Niob ist die Herstellung von Stahl. Etwa die Hälfte des weltweit produzierten Stahls geht an die Bauindustrie.

• Hochfeste mikrolegierte Niobbleche werden für den Bau von Brücken, Viadukten, Hochhäusern usw. verwendet. Schwermaschinen, Druckbehälter usw. sind weitere Anwendungen für mikrolegierte Bleche.

• Strukturelle Profile werden häufig im Hoch- und Tiefbau, bei Eisenbahnwaggons, Sendemasten usw. verwendet, wo Niob mit Vanadium konkurriert. In ähnlicher Weise wird ein Bewehrungsstahl in großen Betonstrukturen verwendet, um deren Widerstand gegen Zugbelastungen zu erhöhen. Hochfeste Stahlsorten mit größerem Durchmesser werden durch Zugabe von Niob und/oder Vanadium hergestellt, obwohl einige moderne Stahlwerke auch mit Wasserkühlung arbeiten, wodurch die Notwendigkeit einer Mikrolegierung entfällt. Schließlich findet Niob auch Anwendung in hochfesten und verschleißfesten Schienen für Eisenbahngleise, die hohen Achslasten ausgesetzt sind.

• Das Baugewerbe ist derzeit in mehreren aufstrebenden Volkswirtschaften des asiatisch-pazifischen Raums und in Europa ein florierender Wirtschaftszweig, was die Nachfrage nach HSLA-Stahl ankurbeln wird, der Kosteneinsparungen durch Gewichtsreduzierung bei Gebäuden ermöglicht und gleichzeitig Infrastrukturausfälle verhindert.

• Die chinesische Regierung hat massive Baupläne aufgestellt, die u.a. den Zuzug von 250 Mio. Menschen in die neuen Megastädte in den nächsten 10 Jahren vorsehen und damit einen großen Spielraum für den untersuchten Markt schaffen.

• Der Bausektor in Nordamerika hat in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum erlebt. Nach Angaben des United States Census Bureau stieg der Wert der Bauindustrie in den Vereinigten Staaten von $1 Mrd. USD im Jahr 2014 auf $1,3 Mrd. USD im Jahr 2019. Die Gesamtzahl der durch Baugenehmigungen genehmigten Wohneinheiten lag im März 2020 bei einer saisonbereinigten Jahresrate von 1.353.000, was einem Wachstum von 5% gegenüber der Rate von 1.288.000 im März 2019 entspricht. Die Gesamtzahl der Baubeginne von Privatwohnungen lag im März 2020 bei einer saisonbereinigten Jahresrate von 1.216.000, was einem Wachstum von 1,4% gegenüber dem März 2019 von 1.199.000 entspricht.

• Die Faktoren, die das Baugewerbe antreiben, sind die ständig wachsende Bevölkerung, die schnelle Urbanisierung und die steigende Kaufkraft. Infolgedessen werden Investitionen in die Infrastruktur getätigt und sind in Vorbereitung.

• Darüber hinaus wird erwartet, dass mehrere Schönheitsprojekte im Nahen Osten und der Bau kommerzieller Bauten wie Flughäfen usw. den Markt in Zukunft antreiben werden.

• Daher wird dieses robuste Wachstum im Baugewerbe in der ganzen Welt wahrscheinlich die Nachfrage nach Niob während des Prognosezeitraums ankurbeln.



Vollbild / “Die Größe des Niobmarktes wurde auf über 120 Kilotonnen im Jahr 2020 geschätzt, und es wird erwartet, dass der Markt während des Prognosezeitraums ein CAGR_Wachstum von über 5% verzeichnen wird.“ (Quelle:: Mordor Intelligence, 2021)

Asien-Pazifik wird den Markt dominieren

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Weltmarkt für Niob. Mit der zunehmenden Verwendung in der Stahlindustrie und dem wachsenden Einsatz in der Automobil- und Luftfahrtindustrie in Ländern wie China, Indien und Japan steigt der Verbrauch von Niob in dieser Region.

• Der Verbrauch von Niob ist in der Stahlherstellung in Form von Ferroniob sehr hoch, und die Bauindustrie floriert in mehreren Schwellenländern wie China und Indien, um nur einige zu nennen.

• Der Infrastruktursektor ist eine wichtige Säule der indischen Wirtschaft. Die Regierung ergreift verschiedene Initiativen, um die rechtzeitige Schaffung einer hervorragenden Infrastruktur im Land zu gewährleisten. Die Regierung konzentriert sich dabei auf die Bereiche Eisenbahn, Straßenbau, Wohnungsbau und Stadtentwicklung sowie den Ausbau von Flughäfen.

• In den nächsten 7 Jahren werden in Indien voraussichtlich rund $1300 Mrd. USD in den Wohnungsbau investiert werden, wobei das Land den Bau von 60 Mio. neuen Wohnungen erleben dürfte. Es wird erwartet, dass das Angebot an erschwinglichem Wohnraum in Indien bis 2025 um rund 70% steigen wird.

• Derzeit konzentriert sich China vor allem auf die Steigerung der Produktion und des Verkaufs von Elektrofahrzeugen im Land. Zu diesem Zweck plant das Land, die Produktion von Elektrofahrzeugen (EVs) bis 2020 auf 2 Mio. und bis 2025 auf 7 Mio. pro Jahr zu steigern. Wenn dieses Ziel erreicht wird, wird der Anteil der Elektrofahrzeuge an der gesamten Neuwagenproduktion in China bis 2025 auf 20% steigen. Dies dürfte die Fahrzeugproduktion im Land in den kommenden Jahren weiter steigern.

• China hat in der Stahlindustrie, insbesondere bei der Herstellung von Bewehrungsstäben, die Verwendung von Vanadium durch Niob oder eine Verbindung aus beiden ersetzt. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Niob in Zukunft steigen wird.

• Japans Elektro- und Elektronikindustrie ist ebenfalls eine der weltweit führenden Industrien. Das Land ist weltweit führend in der Herstellung von Videokameras, Compact Discs, Computern, Fotokopierern, Faxgeräten, Mobiltelefonen und verschiedenen anderen wichtigen Computerkomponenten.

• Auf die Unterhaltungselektronik entfällt ein Drittel der japanischen Wirtschaftsleistung. Die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik aus diesem Land ist aufgrund ihrer Langlebigkeit und Qualität ständig gestiegen.

• Auch in Australien trägt der Bausektor rund 8% zum BIP bei. Es wird erwartet, dass sich das Land erholen wird, wobei die Nichtwohnungsbautätigkeit und der Ingenieurbau in den nächsten 2 Jahren aufgrund der anstehenden großen Straßen- und Eisenbahnprojekte zunehmen werden, was den Stahlverbrauch während des Prognosezeitraums weiter in die Höhe treiben könnte.

• COVID-19 hat Anfang 2020 eine problematische Situation für Niob in der Region dargestellt. Inzwischen haben sich die Bedingungen jedoch gebessert, was die Wahrscheinlichkeit einer Markterholung im Prognosezeitraum untermauert.



Vollbild / Quelle

Tantal-Trends

Laut "USGS Seeks Public Comment on Draft List of 50 Minerals Deemed Critical to US National Security and the Economy" (USGS, 8. November 2021):

Tantal (Ta) ist dehnbar, leicht zu verarbeiten, sehr korrosionsbeständig gegenüber Säuren, ein guter Wärme- und Stromleiter und hat einen hohen Schmelzpunkt. Die Hauptverwendung von Tantal in Form von Tantalmetallpulver ist die Herstellung von elektronischen Bauteilen, vor allem Tantalkondensatoren. Zu den wichtigsten Endanwendungen für Tantalkondensatoren gehören tragbare Telefone, Pager, Computer und Automobilelektronik. In Legierungen mit anderen Metallen wird Tantal auch für die Herstellung von Hartmetallwerkzeugen für Metallbearbeitungsgeräte und für die Produktion von Superlegierungen für Triebwerkskomponenten verwendet.

Die USA müssen ihr gesamtes Ausgangsmaterial für die Verarbeitung von Niob und Tantal importieren, obwohl derzeit in Nebraska ein Projekt im Gange ist, das die einzige Niobmine und primäre Niobverarbeitungsanlage in den USA darstellen würde. Brasilien und Kanada sind die wichtigsten Produzenten von Niob-Mineralkonzentraten, und Australien, Brasilien und Kanada sind die wichtigsten Produzenten von Tantal-Mineralkonzentraten. Der Wert des [in den USA] verbrauchten Tantals wird für das Jahr 2020 auf über $210 Mio. USD geschätzt, gemessen am Wert der Importe.



Vollbild / Quelle

Laut dem 2021-Tantalum-Report vom USGS:

Seit 1959 wurde keine nennenswerte Tantalproduktion in den USA mehr gemeldet. Die inländischen Tantalvorkommen sind von geringer Qualität, einige sind mineralogisch komplex, und die meisten sind kommerziell nicht abbauwürdig... Weltweit ging der Tantalverbrauch zurück, weil es aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie zu Unterbrechungen der Lieferketten im Transportwesen und in der Elektronikindustrie kam; eine der wichtigsten Endanwendungen für Tantal waren Kondensatoren... Die Weltproduktion war zum Teil wegen der vorübergehenden Schließung von Minen in Brasilien und Ruanda infolge COVID-19 niedriger. Auch die anhaltend niedrigen Preise für Tantal waren ein Faktor. In Australien blieben die Lithiumminen, die 2019 Tantal als Nebenprodukt produziert hatten, 2020 aufgrund der anhaltend niedrigen Lithiumpreise in einem Wartungs- und Instandhaltungsstatus. Die Produktion in Kongo (Kinshasa) dürfte 2020 auf der Grundlage der bis August 2020 gemeldeten Erzproduktion gestiegen sein; China war das Hauptexportziel. Auf Brasilien, Kongo (Kinshasa) und Ruanda entfielen 77% der geschätzten weltweiten Tantalminenproduktion im Jahr 2020. Das US-Verteidigungsministerium hat mit Wirkung vom 1. Oktober 2020 eine vorläufige Regelung zur Änderung der Defense Federal Acquisition Regulation Supplement erlassen, um einen Abschnitt des National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020 umzusetzen, der den Erwerb von Tantalmetall und -legierungen aus China, Iran, Nordkorea und Russland untersagt.



Vollbild / Quelle

Laut MSP-REFRAM, eine Multi-Stakeholder-Plattform für eine sichere Versorgung mit Refraktärmetallen in Europa:

Tantal wird dank seiner Korrosionsbeständigkeit und seiner Anwendbarkeit als Kondensator in verschiedenen Industriezweigen verwendet, wobei letzteres die wichtigste Anwendung ist, von der jedes Jahr Milliarden Stück produziert werden. Weitere Anwendungen in elektrischen und elektronischen Geräten (EEE) sind Sputtertargets (Ta-Metall, Ta2O5, TaN) und akustische Oberflächenwellenfilter, die in Mobiltelefonen und drahtlosen Telefonen, Fernsehgeräten, Videorekordern, Reifendruckkontrollsystemen und schlüssellosen Zugangssystemen eingesetzt werden. Tantal wird auch für Hochtemperaturanwendungen, z.B. in Flugzeugtriebwerken in Form von Superlegierungen auf der Basis von Nickel und Kobalt verwendet. Tantalkarbid wird für die Herstellung von Sinterkarbiden verwendet. Tantaloxid wird für die Herstellung spezieller Glassorten verwendet.

REE-Trends

Neodym und Praseodym (NdPr) sind die wichtigsten Seltenen Erden (REE), die in Elektrofahrzeugen (EV) verwendet werden. 90% der Elektrofahrzeuge verwenden Permanentmagnetmotoren mit REEs. Jeder Permanentmagnetmotor verbraucht 0,7 kg NdPr.



Vollbild / Quelle

Nach Angaben von Adamas Intelligence wird der rasche Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen zwischen 2019 und 2025 voraussichtlich zu einem Anstieg der Nachfrage nach REEs für Elektrofahrzeugmotoren um 275% führen. Nach Angaben der Europäischen Kommission (2020) weisen Seltene Erden (LREE & HREE) das größte Versorgungsrisiko bei Rohstoffen für Schlüsseltechnologien auf.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Auszüge aus "U.S. needs more mines to boost rare earths supply chain, Pentagon says" (Reuters, 19. Oktober 2021):

Die USA und ihre Verbündeten sollten mehr REEs abbauen und verarbeiten, um eine ausreichende globale Versorgung mit den strategischen Mineralen für militärische und kommerzielle Zwecke sicherzustellen, sagte ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums am Dienstag.

Die Äußerungen unterstreichen das wachsende Interesse des Pentagon an öffentlich-privaten Bergbaupartnerschaften, um Chinas Status als weltweit führender Produzent von Seltenen Erden, die zur Herstellung von Spezialmagneten für Waffen und Elektrofahrzeuge verwendet werden, entgegenzuwirken.

"Wir wissen, dass wir unser gemeinsames Risiko in der Lieferkette nicht ohne eine enge Partnerschaft mit der Industrie bewältigen können", sagte Danielle Miller vom Büro für Industriepolitik des Pentagon auf der Konferenz Adamas Intelligence North American Critical Minerals Days.

"Eine neue Primärproduktion von strategischen und kritischen Mineralien - mit einem Wort: Bergbau - ist eine Notwendigkeit, um die Widerstandsfähigkeit der globalen Lieferketten zu erhöhen."

"Die einheimische Produktion strategischer und kritischer Materiale ist die ultimative Absicherung gegen das Risiko einer absichtlichen, nicht marktkonformen Beeinflussung ausgedehnter Lieferketten in Übersee", sagte Miller und bezog sich damit wahrscheinlich auf die Andeutungen Chinas, die REE-Exporte in die USA einzuschränken. "Wir machen uns keine Illusionen über den konkurrierenden Druck, dem die amerikanische Bergbauindustrie ausgesetzt ist". Miller sagte auch, das Pentagon wolle Bergbauunternehmen in verbündeten Ländern dabei helfen, "ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit zu entwickeln". Die US-amerikanischen Umweltstandards für den Bergbau gehören zu den strengsten der Welt. "Wir wollen mit den Bergbauunternehmen zusammenarbeiten, um den Übergang von der kostengünstigsten, technisch akzeptablen Beschaffung zu einer Beschaffung zu beschleunigen, die unsere Werte widerspiegelt", sagte Miller.



Vollbild / Quelle



Vollbild



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Laut "Renewable Energy Powering Rare Earths Upside" (13. September 2021):

REEs sind für die Herstellung einer Reihe von sauberen Energietechnologien unerlässlich, und da die Nachfrage rasant steigt, erlebt die REE-Anlagethese eine Renaissance.

Nach einer langen Zeit der Anonymität ist der VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) wieder in Mode. REMX, der nächsten Monat 11 Jahre alt wird, hat jetzt ein verwaltetes Vermögen von $1,1 Mrd. USD - ein Beweis dafür, dass ein breites Publikum von Anlegern die Bedeutung von REEs in der Gleichung der sauberen Energie entdeckt hat. Noch wichtiger ist, dass REMX seit Jahresbeginn um 78,38% gestiegen ist. Das bestätigt, dass die 20 Mitgliedsunternehmen des Fonds positiv mit den Nachfragetrends korrelieren, die durch die Industrie der erneuerbaren Energien gefördert werden.

"Die Mineralintensität der sauberen Energietechnologien kann die Nachfrage je nach Technologie um das 4- bis 6-fache beschleunigen", sagt VanEck-Analyst Charl Malan. "Ein Offshore-Windkraftwerk benötigt 13-mal mehr Mineralressourcen als ein Gaskraftwerk ähnlicher Größe... Da sich die Energiewende weiter beschleunigt, scheint es möglich, dass die Dekarbonisierung zum Hauptverbraucher von Mineralen wird. Mit anderen Worten: Die Weltwirtschaft wandelt sich von einer Wirtschaft, die in hohem Maße von fossilen Brennstoffen (Kohle, Erdgas und Erdöl) abhängig ist, um ihren Energiebedarf zu decken, zu einer Wirtschaft, die auf Minerale angewiesen ist."



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Laut “Update on the global transition to electric vehicles through 2020“ (11. Oktober 2021):

Im Jahr 2020 überstieg der kumulierte weltweite Absatz von Elektro-PKWs die Marke von 10 Mio. Fahrzeugen, und der Anteil der Elektrofahrzeuge an den Neuwagenverkäufen erreichte ein Rekordniveau von 4,6%. Dank nachhaltiger politischer Maßnahmen und der Einführung von Technologien stieg die Zahl der großvolumigen Elektro-PKW-Modelle im Jahr 2020 um 49%, die durchschnittlichen Kosten für Batteriepakete sanken um 12% und der Bestand an öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge stieg um 48%. Europa hat China überholt und ist nun der weltweit größte Einzelmarkt für Elektro-PKWs. Damit scheinen europäische Länder wie Frankreich, die Niederlande, Norwegen und das Vereinigte Königreich auf dem richtigen Weg zu sein, um ihr Ziel eines 100-prozentigen Anteils von Elektrofahrzeugen zu erreichen.

Bei der Entwicklung von Fahrzeugvorschriften gab es erhebliche Fortschritte. Dazu gehören die weltweit erste Verordnung für Elektrofahrzeuge, die einen Anteil von 100% emissionsfreier Fahrzeuge in British Columbia vorschreibt, die weltweit erste Verordnung für Elektrofahrzeuge für mittlere und schwere Nutzfahrzeuge in Kalifornien, die Verlängerung der chinesischen Verordnung für Elektrofahrzeuge von 2020 auf 2023 und die Umsetzung der verschärften CO2-Emissionsanforderungen der EU für die neue Flotte leichter Nutzfahrzeuge. Zu den weiteren politischen Bemühungen gehören die Beibehaltung finanzieller Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen und Investitionen in die Entwicklung von Ladeinfrastrukturnetzen.

Mindestens 21 Regierungen auf nationaler und provinzieller Ebene, darunter Kanada, China, Frankreich, Schottland, Südkorea, das Vereinigte Königreich und 15 US-Bundesstaaten, haben neue Ziele für die Elektrifizierung von Fahrzeugen im Jahr 2020 angekündigt. Mehr als 20 Länder, Provinzen und Bundesstaaten weltweit, vor allem in Europa und Nordamerika, haben vorgeschlagen, ab Ende 2020 den Verkauf von Verbrennungsmotoren auslaufen zu lassen oder im Zeitraum 2025-2050 nur noch neue Elektromodelle zu verkaufen. Diese ehrgeizigen Ziele sind ein klares Signal an die Automobilhersteller, die Anbieter von Ladeinfrastruktur und die Fuhrparkmanager, den Übergang zu Elektrofahrzeugen zu vollziehen.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Laut “EU considers help for rare earth magnet production-sources“ (Reuters, 23. August 2021):

Die EU arbeitet an Vorschlägen zur Ankurbelung der heimischen Produktion von Spezialmagneten, die für Elektromotoren unerlässlich sind, indem sie lokalen Herstellern Unterstützung anbietet, damit sie mit chinesischen Wettbewerbern konkurrieren können. Die Maßnahmen zur Förderung der Produktion von Permanentmagneten aus Seltenen Erden würden die Gesetzgebung widerspiegeln, die Anfang des Monats in den USA eingeführt wurde, um den Herstellern dieser Geräte Steuergutschriften zu gewähren. Die USA, die EU und Großbritannien wollen die Produktion der superstarken Magnete, die in Elektrofahrzeugen und Windturbinen verwendet werden, ausweiten, um die Ziele zur Senkung der Kohlenstoffemissionen zu erreichen und die Abhängigkeit von China zu verringern, dessen Hersteller den Sektor derzeit weltweit dominieren. Die europäischen Unternehmen behaupten, dass sie nicht mit den chinesischen Herstellern konkurrieren können, da diese Subventionen in Höhe von etwa einem Fünftel ihrer Rohstoffkosten erhalten, was ihnen hilft, 90% des Weltmarktes für Magnete zu beliefern.

Die EU hat Ende letzten Jahres die European Raw Materials Alliance (ERMA) ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass die EU über eine Reihe kritischer Minerale verfügt, die sie für ihren grünen Übergang benötigt, und hat den REEs höchste Priorität eingeräumt. Ziel der Allianz ist der Aufbau einer heimischen Industrie für den Abbau, die Verarbeitung und die Herstellung von Magneten aus REEs, um die Anfälligkeit für Störungen der chinesischen Lieferungen zu verringern. China deckt 98% des EU-Bedarfs an Magneten aus REEs, einer Gruppe von 17 Mineralen, die in einer Reihe von Anwendungen wie Elektronik, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Auf der jüngsten Weltklimakonferenz in Glasgow haben 30 Länder, 11 Automobilhersteller und andere Partner eine gemeinsame Erklärung zur Abkehr vom Verbrennungsmotor abgegeben. Ziel ist es, bis 2040 weltweit emissionsfreie PKWs und leichte Nutzfahrzeuge herzustellen. Einige der Unterzeichner haben sich jedoch bereits strengere Ziele gesetzt. Nach Angaben der britischen Regierung erklären die Unterzeichner: "Gemeinsam werden wir darauf hinarbeiten, dass alle Verkäufe von Neuwagen und Transportern bis 2040 weltweit emissionsfrei sind, in den führenden Märkten bis spätestens 2035." (Quelle)



Vollbild / Quelle

“Volvo hat sich verpflichtet, bis 2030 nur noch vollelektrische Autos zu verkaufen. Dies ist die ehrgeizigste Umstellung auf Elektrifizierung bei einem etablierten Automobilhersteller und ein wichtiger Schritt für Volvo, um bis 2040 in seiner gesamten Wertschöpfungskette vollständige Klimaneutralität zu erreichen. Kurzfristig arbeitet Volvo daran, seinen CO2-Fußabdruck im Lebenszyklus eines durchschnittlichen Fahrzeugs zwischen 2018 und 2025 um 40% zu reduzieren. Dieser Plan, einer der ehrgeizigsten in der Branche, wurde von der Science Based Target Initiative bestätigt und steht im Einklang mit dem Pariser Abkommen von 2015, das den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau begrenzen soll. Volvo hat sich außerdem verpflichtet, Verbesserungen durch konkrete, kurzfristige Maßnahmen auf vertrauenswürdige Weise zu kommunizieren, einschließlich der Offenlegung des CO2-Fußabdrucks aller neuen Modelle. Der Volvo C40 Recharge ist das zweite vollelektrische Auto von Volvo Cars und das erste Modell, das Volvo nur als vollelektrische Version anbietet. Die CO2-Bilanz zeigt eine große Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor (ICE; Internal Combustion Engine), vor allem, wenn das Fahrzeug mit erneuerbarem Strom aufgeladen wird. Der CO2-Fußabdruck ist auch geringer als der des XC40 Recharge, vor allem dank einer verbesserten Aerodynamik.“ (Quelle: Volvo‘s “Carbon Footprint Report“, 2021)



Vollbild / “Aufschlüsselung des CO2-Fußabdrucks für das Modell C40 Recharge mit verschiedenen Strommixen in der Nutzungsphase. Der CO2-Fußabdruck beläuft sich auf etwa 50, 42 und 27 Tonnen CO2-Äquivalente, wenn das C40 Recharge mit einem globalen Strommix, einem EU-28-Strommix bzw. mit Windenergie geladen wird. Die Wahl des Strommixes ist also entscheidend für den CO2-Fußabdruck.“ (Quelle: Volvo‘s “Carbon Footprint Report“, 2021)

