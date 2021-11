Trotz einer sehr hohen Inflation hat die türkische Zentralbank ihren Leitzins von 16 auf 15 Prozent erneut gesenkt. Zeitgleich wurde für Dezember eine weitere Lockerung der Geldpolitik nicht ausgeschlossen. Die steigende Inflationsrate auf fast 20 Prozent sehen die Währungshüter als temporär an. Sollte der Präsident Recep Tayyip Erdogan weiter in dieser Form den hohen Zinsen entgegentreten, könnte dies eine weitere Abwertungsspirale in Gang setzen.

Dramatische Situation - Blow-Off?!

Aus technischer Sicht hat sich das Währungspaar EUR/TRY nach Ausbruch über das Niveau von 11,33884 TRY nun weiteres Kurspotenzial erarbeitet, ein Anstieg an 13,1774 TRY käme auf Sicht der nächsten Tage nicht unbedingt überraschend. Eine überschießende Welle könnte sogar in den Bereich von 13,50 TRY aufwärts reichen, ehe wieder eine zwischengeschaltete Korrektur einsetzt. Unterstützungen sind dagegen jetzt um rund 12,00 TRY und darunter im Bereich von 11,50 und 11,33884 TRY auszumachen. An eine schnelle Normalisierung der Situation glaubt jedoch kaum jemand.