Startet die nächste Rally-Stufe?

Für den Online-Handel stehen die schönsten Wochen des Jahres bevor. Beginnend mit dem "Black Friday", der in diesem Jahr auf den 26. November fällt, startet die "Verkaufssaison", die erst Ende des Jahres ihren Ausklang findet. Gerade in der vorweihnachtlichen Zeit gehen die Umsätze bei Amazon deutlich nach oben und bescheren dem Unternehmen regelmäßig üppige Gewinne. Daran dürfte sich auch in diesem Jahr nichts ändern. Mit der vierten Welle der Corona-Pandemie dürfte ein Großteil der Weihnachtsgeschenke erneut online erworben werden, was dem Titel in die Karten spielt. Allerdings ist Amazon mittlerweile deutlich mehr als nur ein reines Online-Verkaufshaus. So hat man beispielsweise auch ein Standbein beim "Cloud-Computing" gesetzt. So möchte Amazons Cloudtochter AWS mehr maßgeschneiderte Produkte für Sektoren wie das Gesundheitswesen, die Automobil- und die Telekombranche anbieten. Damit greift AWS Konkurrenten wie Microsoft oder Alphabet an, die solche Lösungen bereits anbieten. Da dieses Geschäftsfeld sehr lukrativ ist, darf man auf den Fortschritt von Amazon in diesem Segment gespannt sein.



Zum Chart



Die Aktie des bekannten Online-Versandhauses bewegt sich seit dem Sommer des vergangenen Jahres in einer breiten Seitwärtstendenz. Mit dieser wurde nach oben hin der Bereich um 3.600 US-Dollar in den letzten Monaten mehrfach als Widerstand bestätigt. Zwar gab es im Juli einen kleinen Ausbruch bis knapp unter die Marke von 3.800 US-Dollar, hier fehlten dann aber weitere Anschlusskäufe, um den Titel weiter nach oben zu befördern. In dieser Woche ist dem Kurs nun erneut der Ausbruch über die Widerstandszone um 3.600 US-Dollar gelungen. Da die Aktie zuvor nicht mehr bis an den unteren Rand der Seitwärtsphase bei rund 2.900 US-Dollar zurückgefallen war, sondern vielmehr bereits bei rund 3.200 US-Dollar wieder nach oben drehen konnte, spricht für Kursstärke. Diese könnte den Titel in der für Amazon besten Zeit des Jahrs auf historisches Kursneuland nach oben treiben. In diesem Fall sollte rasch die runde Zahl von 4.000 US-Dollar in Angriff genommen werden. Auf Sicht der kommenden Monate sollte auch dieser Bereich klar überwunden werden, womit sich dann eine Zielregion um 4.600 US-Dollar ergibt.

