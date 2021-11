Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





> MÄRKTE & KURSE | An den US-Börsen dominierten gestern die Technologiewerte. Angeschoben von den guten Nvidia-Zahlen stieg der Nasdaq 100 um 1,07 % auf 16.482 Punkte. Der Grafikkartenhersteller und Halbleiterspezialist Nividia profitierte von der hohen Nachfrage nach Chips und überbot die Erwartungen der Analysten mit der Prognose für das laufende Quartal. Die Börse belohnte die guten Zahlen mit einem Kursanstieg von über 8 %. Auch Apple, Microsoft und Alphabet erreichte neue Höchststände. Belastet durch den schlechten Geschäftsausblick des Netzwerksausrüsters Cisco, schloss der Dow Jones 0,17 % tiefer bei 35.870 Punkte. Der S&P 500 ging dagegen mit einem Plus von 0,34 % bei 4.704 Punkten aus dem Handel. Der Dax wiederlegte die am Donnerstag vor Handelsstart aufgekommenen Befürchtungen, der Jahresendrally könnte die Luft ausgehen, und erreichte gestern im Handelsverlauf eine neue Bestmarke bei 16.290 Punkten. Heute dürfte der kleine Verfallstag für erhöhte Volatilität sorgen. Von Unternehmensseite sind keine größeren Impulse zu erwarten. Der Dax eröffnete heute 0,29 % fester bei 16.269 Punkten.Mit der Sono Group feierte ein deutsches Startup ein erfolgreiches Börsendebüt.