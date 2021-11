CATL ist der größte Batteriehersteller für Elektromobile weltweit, produziert aber kein Lithium. Dennoch haben die Chinesen eine Frist verstreichen lassen, innerhalb derer man auf das Gebot von Lithium Americas hätte reagieren müssen. Bei Lithium Americas ist man der Ansicht, dass man angesichts des Firmensitzes in Kanada leicht im Vorteil gewesen sei. Es bestehe so ein geringeres, regulatorisches Risiko als bei einer Transaktion mit CATL oder einer anderen chinesischen Gesellschaft, erklärte CEO Jon Evans gegenüber Reuters. Er erwartet nicht, dass CATL jetzt gegen den Deal vorgeht, das chinesische Unternehmen äußerte sich dahingegen zunächst nicht.

Es ist entschieden: Lithium Americas (WKN A2H65X) wird die in Argentinien aktive Millennial Lithium (WKN A2AMUE) übernehmen und dafür 40 Mio. Dollar in bar und Aktien auf den Tisch legen! Damit ist die Offerte der chinesischen Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) Makulatur. Die Nachfrage nach Elektromobilen steigt weltweit rasant und damit auch der Bedarf an Lithium, um ausreichend Batterien herzustellen. Angesichts dessen, nehmen die Bemühungen zu, sich ausreichen Angebot zu sichern – eben auch durch Übernahmen.

Lithium Americas sieht Millennial als „großartige“ Expansionsmöglichkeit in Argentinien und hofft, die Errichtung des Lithiumsoleprojekts Pastos Grandes innerhalb von zwei Jahren beginnen zu können. Es wird davon ausgegangen, dass Pastos Grandes über einen Zeitraum von 40 Jahren 24.000 Tonnen batteriefähiges Lithiumkarbonat produzieren können wird.

Lithium Americas errichtet zusammen mit der chinesischen Ganfeng Lithium, dem größten Aktionär der Kanadier, das Lithiumsoleprojekt Cauchari nahe der Lagerstätte von Millennial, was die Übernahme noch attraktiver mache, so Evans. Die Gesellschaft entwickelt zudem die Lithium-Mine Thacker Pass in Nevada, obwohl es dort juristische Hürden gibt. Laut Evans wird Lithium Americas 2022 eine endgültige Machbarkeitsstudie zu Thacker Pass vorlegen.

Die zunehmenden Aktivitäten im Bereich Fusionen und Akquisitionen im Lithiumsektor sowie die immer zahlreicher werdenden Stimmen, die weiterhin starke Nachfrage- und Preissteigerungen für Lithium voraussagen, sind natürlich auch von Vorteil für die Branche insgesamt. Eine Gesellschaft, die ebenfalls im „Lithiumdreieck“ Südamerikas tätig ist und deshalb besonders vom extrem positiven Umfeld profitieren könnte, ist die kleine Portofino Resources (WKN A2PBJT) mit ihrem Lithiumsoleprojekt Yergo.

Portofino hat das Recht, eine 100%ige Beteiligung am 2.932 Hektar großen Yergo-Projekt zu erwerben, das den gesamten Aparejos-Salar umfasst, der sich im südlichen, argentinischen Teil des Lithiumdreiecks befindet. Yergo liegt nur 15 Kilometer südöstlich des 3Q-Projekts von Neo Lithium Corp. (TSXV NLC) – ebenfalls Ziel einer Hunderte Millionen Dollar schweren Übernahme durch die chinesische Zijin Mining.

Nach anfänglichen, positiven Explorationsergebnissen will Portofino noch diesen Monat mit einem Bohrprogramm auf Yergo beginnen, wozu man vor Kurzem frisches Kapital aufnahm. Wir glauben, dass die Nachricht vom Beginn der Bohrungen und vor allem, wenn es denn so kommt, positive Ergebnisse der Yergo-Bohrungen die Portofino-Aktie, die zuletzt schon reagiert hatte, noch einmal auf ein anderes Niveau heben könnten. (Natürlich besteht auch das Risiko, dass die Bohrungen keine wirtschaftlichen Lithiumgehalte erbringen, dessen muss man sich bei Explorationsgesellschaften immer bewusst sein.)

