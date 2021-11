Der S&P 500 als Leitindex der Aktienmärkte hat gestern das 66.Mal in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht - nun ist es nicht mehr weit bis zum Rekord aus dem Jahr 1995 (77 Allzeithochs). Also alles bullisch für die Aktienmärkte? Ein Blick unter die Oberfläche zeigt: für die meisten Aktien geht es bergab, es sind die großen US-Tech-Werte, die die Indizes über Wasser halten. Nun gibt es zwei Varianten: entweder der breite Markt zieht nach oben nach, oder es ist der breite Markt, der Ungemach für die Aktienmärkte ankündigt! Heute dürfte der kleine Verfall für größere Volatilität sorgen - meist zeigen die Indizes in diesem Zeitraum Schwäche..

