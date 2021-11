Aktienmärkte trotzen der Pandemie

Wenn selbst schlechte Nachrichten wie eine sich eintrübende Konsumstimmung in China, dramatisch einbrechende Autoabsatzzahlen in Europa und nicht zuletzt ein weiter dynamisches Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie am Aktienmarkt abprallen, ist Jahresendrally. Und mit jedem neuen Allzeithoch im Deutschen Aktienindex setzt der Markt weiteres Potenzial nach oben frei, 16.800 Punkte sind aus technischer Sicht das nächste Ziel. Statt der steigenden Risikofaktoren motivieren sich die Anleger durch weiter fallende Ölpreise und einen schwachen Euro zu weiteren Käufen, aber auch weil die Investoren an der Wall Street in Kauflaune bleiben. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.