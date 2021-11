Seite 2 ► Seite 1 von 4

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt den Abschluss der lila 3=13827 durch ein angedeutetes EDT in Form eines Zigzags (orangene A=13323, orangene B=11264, orangene C=13827) in der blauen 5 nebst der korrektiven lila 4=8612 (Zigzag-X-Flat-X2-Triangle mit blauer W=11669, blauer X=12279, blauer Y=8819, blauer X2=9996, blauer Z=8612) sowie laufenden lila 5 (bisher 16297).Seit dem Bruch der grünen 0-b-Linie kommt für die Interpretation der lila 5 nur noch ein Grundmuster (Impuls oder Zigzag) in Frage.Die lila 5 kann – ausgehend von 8612 – mit orangener 1=13461, orangener 2=11324 sowie orangener 3 (bisher 16297) gezählt werden. Die für eine nachhaltige impulsive Fortsetzung der lila 5 erforderliche 100er Ausdehnung 16173 der orangenen 3 wurde erreicht. Als nächste offene Zielmarke steht erst wieder die 161er Ausdehnung 19170 (orangene Fibos) im Raum. Für die orangene 3 lassen sich aber weiterhin drei unterschiedliche impulsive Zählweisen anwenden:In der orangenen 3 läuft nach der lila 3=16030 und lila 4=14814 vermutlich die lila 5 (bisher 16297). Die lila 5 kennt keine Obergrenze und hat das Potenzial um die 161er Ausdehnung bei 19170 zu erreichen. Mit dieser Zählweise gibt es für die Folgebewegungen keinerlei Restriktionen und der DAX befindet sich in der Jahresendrallye.Nach der orangenen 3 würde mit diesem Setup noch einmal mit der orangenen 4 ein Rücklauf zum bekannten 23er Ziel (derzeit 15123 – hellblaue Fibos) anstehen. Erst mit der orangenen 5 könnten dann alle Dämme auf der Oberseite brechen.Die orangene 3 befindet sich nach der gedehnten grünen Alt: 1=16030 und kurzen grünen Alt: 2=14814 unterhalb 23er Mindestziel 14919) in der kurzen grünen Alt: 3. Der Zielbereich der grünen Alt: 3 liegt zwischen 16405 und dem 100er Maximalziel bei 19519 (grüne Fibos). Auch mit dieser Zählweise befindet sich der DAX in der Jahresendrallye.