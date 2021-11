Der aktivistische Hedgefund Crescat Capital aus Denver hat in diesem Sommer auf Empfehlung seines Beraters Quinton Hennigh erstmals in Finlay Minerals Ltd. (TSXV: FYL; FRA: FIG) investiert und gleich den Löwenanteil einer 2,64 Mio. CAD großen Finanzierung bei 0,09 CAD bestritten. Crescat gehören damit knapp zehn Prozent am Unternehmen, weitere 41,3 Prozent gehören dem privaten Investor und Gründer von Finlay John Barakaso.



Offenbar hat Finlay’s historisch begründete Explorationsthese auf dem Silver Hope-Projekt in British Columbia Crescat überzeugt. Das Projekt befindet sich in direkter Nachbarschaft zur früheren Equity Silver-Mine von Newmont, die einmal die größte produzierende Silbermine British Columbias war. Die Finlay-Geologen vermuten, dass Newmonts Projekt einen oder mehrere geologische Zwillinge in der Nachbarschaft hat.

zum Artikel ---> hier

Fototermin: Bergbauminister besucht Pilotanlage von FYI Resources

Kein geringerer als der Westaustralische Minister für Bergbau und Erdöl und Energie Bill Johnston hat diese Woche die Pilotanlage von FYI Resources Ltd nahe Perth besucht. Als Vertreter von Alcoa Australia war Eugenio Azevedo, Vizepräsident für Raffinierungstechnik und Fertigung, mit von der Partie. Beim dem Phototermin konnten sich die Besucher überzeugen, dass die Pilotanlage nach Plan arbeitet und die derzeitige Produktion den Erwartungen entspricht.

zum Artikel ---> hier

Lucapa Diamond: Drei hochkarätige Ziele auf Brooking identifiziert

Auf seiner australischen Liegenschaft Brooking in der Provinz West Kimberley hat Lucapa Diamond Company Ltd. mittels Schwerkraft- und elektromagnetischen Untersuchungen drei hochinteressante neue Ziele entdecken können. Diamanten sind klein. Dass man ihre Fundorte allerdings auch aus dem Weltraum heraus aufspüren kann, beweist Lucapa Diamond in diesen Tagen, denn das Unternehmen setzt bei der Suche nach neuen Lagerstätten konsequent auf modernste Technik und zu dieser gehört inzwischen auch die Fernerkundung aus dem All.

zum Artikel ---> hier

Snow-Lake-Beteiligung vollzieht äußerst erfolgreiches IPO

Snow Lake Resources ist derzeit die wertvollste Unternehmensbeteiligung im Portfolio von Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3). Der Entwickler des kanadischen Thompson-Brothers-Lithiumprojekts hat am Freitag an der NASDAQ in den USA sein Börsendebüt geben. Ausgegeben wurden die neuen Aktien zu einem Preis von 7,50 US-Dollar, sodass das Unternehmen zu Beginn des Handels auf eine Marktkapitalisierung von 121,6 Millionen US-Dollar kam.

zum Artikel ---> hier

Desert Gold Ventures - außergewöhnliches Potenzial

Desert Gold Ventures Inc. widmet sich der Entdeckung und Erschließung von Goldprojekten in Afrika. Die Gesellschaft besitzt zwei Goldexplorationskonzessionen in Westmali. Größtes Asset ist das 440 qkm große Vorzeigeprojekt SMSZ (Senegal Mali Shear Zone). Das SMSZ-Projekt ist das größte noch nicht produzierende Landpaket in der Region.1 In Westmali ist zudem das Projekt Djimbala lokalisiert. Mali ist der drittgrößte Goldproduzent des afrikanischen Kontinents.

zum Artikel ---> hier

Pond Technologies steigert Umsatz in Q3 zum Vorjahr um 70 Prozent

Pond Technologies Holdings Inc. (TSXV: POND;FRA: 4OO) ist es im 3. Quartal 2021 gelungen, den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal Q3 2020 um 70 % zu steigern, den Betriebsverlust zu verringern und die Marge zu verbessern. Hinzu kamen wichtige Lizenz- und Lieferverträge mit namhaften Kunden bzw. Partnern einschließlich der wichtigen Validierung der Technologie durch Dritte. CEO Grant Smith sprach anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das 3. Quartal 2021 von einem Wendepunkt.

zum Artikel ---> hier

Excellon Resources erhält grünes Licht für US-Goldprojekt Kilgore

Nach mehr als einjähriger Wartezeit hat Excellon Resources Inc. (TSX:EXN, NYSE:EXN; FRA:E4X2) endlich die Bohrgenehmigungen für sein Kilgore Goldprojekt in Idaho, USA erhalten. Der United States Forest Service habe den Betriebsplan für die Exploration genehmigt, teilt das Unternehmen in seiner heutigen Pressemitteilung mit. Der Plan sieht Bohrungen an 130 Standorten in mehreren aussichtsreichen Zielgebieten der Goldlagerstätte Kilgore vor.

zum Artikel ---> hier

Element 29 bohrt auf Elida 418 Meter mit 0,51% Kupferäquivalent!

Kupferexplorer Element 29 Resources Inc. (TSXV: ECU; FRA: 2IK) hat mit zwei weiteren erfolgreichen Bohrlöchern das Potenzial seines Kupferprojekts Elida in Zentralperu eindrucksvoll untermauert. Die Bohrungen ELID021 und ELID022 lieferten 418 Meter mit 0,51 % Cu-Äquivalent bzw. 388 Meter mit 0,45 % Cu-Äquivalent. Diese Ergebnisse knüpfen nahtlos an die positiven Resultate der beiden jüngst veröffentlichten Bohrlöcher ELID19 und ELID020 an. Insgesamt sind damit jetzt vier von insgesamt sieben Bohrungen des auf 4.500 Metern veröffentlicht.

zum Artikel ---> hier

Cybin: Die Transformation schreitet voran

Die kanadische Biopharmazeutika-Gesellschaft Cybin (WKN A2QJAV) hat ein sehr aktives, um nicht zu sagen „transformatives“ erstes Halbjahr hinter sich, wie CEO Doug Drysdale anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen des dritten Quartals erklärte. Die Gesellschaft, die psychedelische Therapeutika auf Basis von Psilocybin, des halluzinogen Wirkstoffs so genannter Magic Mushrooms, untersucht, konnte sowohl in Forschung und Entwicklung als auch insgesamt große Fortschritte erzielen.

zum Artikel ---> hier

Saturn Oil & Gas steigert Cash-Flow in Q3 auf 0,55 CAD pro Aktie

Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL; FRA: SMKA) hat im ersten vollständigen Quartal nach der Übernahme der Oxbow-Assets eine finanzielle Rekordleistung erzielt. Das Unternehmen konnte seinen Cashflow im dritten Quartal 2021 gegenüber dem dritten Quartal 2020 um mehr als den Faktor 13 auf 13,9 Mio. CAD steigern, was einem Cashflow von 0,55 CAD pro konsolidierter Aktie entspricht. In den drei Monaten bis zum 30. September 2020 hatte der Cashflow noch bei 1,0 Mio. CAD gelegen.

zum Artikel ---> hier

Fitch: Lithiumpreise werden weiter steigen

Der Lithiumpreis ist dieses Jahr in den Rallye-Modus übergegangen und nun auf oder nahe Rekordniveau. Denn während die Nachfrage drastisch anzieht, kann das Angebotswachstum nicht Schritt halten. Die Analysten von Fitch Solutions hoben deshalb ihre Preisprognosen sowohl für Lithiumkarbonat als auch für Lithiumhydroxid für den Zeitraum von 2021 bis 2026 erheblich an. Damit will man den höheren Schätzungen in Bezug auf den Absatz von Elektromobilen weltweit und der damit stärkeren Lithiumnachfrage gerecht werden.

zum Artikel ---> hier

Goldinvest Performance



P2 Gold Inc.

68 % Kursgewinn seit Vorstellung

P2 Gold ist ein in Vancouver ansässiges Edelmetall-Explorations- und Entwicklungsunternehmen. P2 Gold wurde im Jahr 2020 von einem Managementteam gegründet, das nachweislich erfolgreich Bergbauprojekte erworben, exploriert, finanziert und entwickelt hat. Der Fokus von P2 Gold liegt auf Nevada und – erneut wie schon bei Pretium – auf dem Goldenen Dreieck in British Columbia. Die Mischung der Projekte ist fein austariert zwischen solchen, die sich im fortgeschrittenen Stadium befinden und einigen in der Frühphase. Das Flaggschiff-Projekt ist das kürzlich erworbene Gold-Kupfer-Projekt Gabbs in Nevada mit einer abgeleiteten Mineralressource von 1,84 Millionen Unzen Gold Äquivalent und erheblichem Erweiterungspotenzial. Hinzu kommt ein Portfolio von Grassroots-Explorationsprojekten im Nordwesten von British Columbia (Golden Triangle) und im Südosten von Oregon.

zum Unternehmensprofil ---> hier