Von den Tiefständen aus Anfang 2020 bei 19,33 US-Dollar ging es in drei großen Kaufwellen in den Zielbereich gelegen um die 2018’er Hochs um 85,68 US-Dollar bis Ende Oktober aufwärts, erst an dieser Stelle setzte eine nicht unerwartete Konsolidierung zurück in den Bereich der markanten Unterstützungszone zwischen 75,00 und 77,35 US-Dollar ein. Genau diese Stelle ist nun äußerst wichtig für den weiteren Kursverlauf des Energieträgers Brent Crude Öl, weil in diesem Bereich eine Stabilisierung und Wiederaufnahme der übergeordneten Rallye einsetzen könnte. Für gewöhnlich folgt eine dreiwellige Konsolidierung, die ist bislang allerdings noch ausgeblieben!

Kurze Erholung einplanen

Kurzfristig könnte es ausgehend von der Unterstützung um 77,35 US-Dollar in den Bereich von 81,92 US-Dollar aufwärtsgehen, darüber wäre ein Anstieg sogar an 83,63 US-Dollar kurzfristig möglich. Im besten Fall geht es anschließend zurück auf den EMA 50 bei rund 70,00 US-Dollar weiter abwärts, von wo aus der übergeordnete Abwärtstrend bestehend seit dem Frühjahr 2020 wieder aufgenommen werden könnte. An eine rasche Erholung der bereitgestellten Energiemenge ist derzeit noch nicht zu denken, die Erdöl fördernden Länder sehen noch keinen Bedarf, die Förderung zu erhöhen. In Umkehrschluss könnte dies weiter steigende Energiepreise bedeuten. Ein Kursrutsch unter 60,00 US-Dollar sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, dies würde unweigerlich zu sofortigen Abschlägen auf rund 55,00 US-Dollar führen, darunter müssten weitere zehn Prozent Kursabschlag auf rund 50,00 US-Dollar eingeplant werden.