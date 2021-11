Ericsson Buys Vonage for USD 6.2 Billion (PLX AI) – Ericsson to acquire Vonage for USD 6.2 billion, or USD 21 per share.Transaction expected to be accretive to Ericsson's EPS (excluding non-cash amortization impacts) and free cash flow before M&A from 2024 onwardsClosing expected in the … (PLX AI) – Ericsson to acquire Vonage for USD 6.2 billion, or USD 21 per share.

Transaction expected to be accretive to Ericsson's EPS (excluding non-cash amortization impacts) and free cash flow before M&A from 2024 onwards

Closing expected in the first half of 2022, subject to Vonage shareholder approval, regulatory approvals, and other customary conditions

Vonage had sales of USD 1.4 billion in the 12-month period to 30 September 2021, and adjusted EBITDA margin of 14% and free cash flow of USD 109 million

Ericsson says is fully committed to previously communicated financial targets, including long-term EBITA margins of 15-18%; long term FCF before M&A of 9-12% of sales; and a 2022 target EBIT margin of 12-14% for Ericsson Group excluding Vonage



