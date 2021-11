Gold gibt nach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Süddeutsche Zeitung: „Droht die Spaltung der Gesellschaft, wenn man Ungeimpften ihr kindisches Recht auf Ungeimpftsein nimmt?“Das Recht auf körperliche Unversehrtheit Art 2 des Grundgesetzes schützt die Bürger vor Übergriffen des Staates. Nach den schlimmen Erfahrungen in den Vorjahren wurde das Recht 1949 in das Grundgesetz aufgenommen, um die Bürger vor medizinischen Experimenten, Gewaltanwendung bei Verhören und Folter durch staatliche Behörden zu schützen.Kommentar: Dieses Recht ist nicht kindisch. Es ist ein Grundrecht. Wenn dieses Grundrecht nicht mehr gilt, werden andere Grundrechte (z.B. freie Meinungsäußerung, freie Berufswahl, Unversehrtheit der Wohnung, Reisefreiheit) auch fallen. Wenn die Verfassung nicht mehr gilt, werden die Rechte von Minderheiten nicht mehr vom Staat geschützt und die Demokratie durch eine Diktatur ersetzt.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 52.616 Euro/kg, Vortag 52.602 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.