Die Halbleitertechnik sorgt bei der Zeiss-Gruppe für ein kräftiges und robustes Wachstum. Erstmals in der 175-jährigen Unternehmensgeschichte sollte der Jahres-Umsatz auf über 7 Milliarden Euro klettern. Das operative Ergebnis (Ebit) des Stiftungskonzerns werde für das im September beendete Geschäftsjahr bei deutlich über einer Milliarde Euro liegen. Ohne die Zeiss-Optik als Schlüsselkomponente etwa bei der Herstellung von iPhones und MacBooks würde es die neueste Chipgeneration in den Geräten von Apple nicht geben. Tatsächlich beherrscht, zusammen mit den Partnern ASML und dem Laserspezialisten Trumpf, kein anderes Unternehmen auf der Welt die neue, sogenannte EUV-Technik. Mithilfe des Einsatzes von extremultraviolettem Licht haben die drei Partner damit einen veritablen Technologiesprung in der weltweiten Chipproduktion ausgelöst.

Zum Chart

Seit dem Kurs-Tief Anfang 2009 bei 7,61 Euro hat Carl Zeiss Meditec einen epischen Aufwärtstrend ausgebildet und schloss am vergangenen Freitag bei 187,45 Euro. Die Eintrittsbarrieren in den Halbleitermarkt von Zeiss sind enorm. Das Management geht davon aus, dass in den kommenden 10 Jahren die Ernte der jahrelangen Forschungstätigkeit eingefahren werden kann. Der Aufwärtsmodus im Chart unterstützt auch die Bildung des aktuellen All Time Highs, welches Anfang August 2021 erstmals bei 201,71 Euro markiert wurde. Es folgte eine Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau, wo das All Time High noch zweimal getestet wurde. Der breite Market-Sell-Off von Ende September bis Mitte Oktober erfasste auch die Aktie von Zeiss mit einem Abschlag von rund 21 Prozent. Auf Basis der Bodenbildung Mitte Oktober setzt der Kurs zu einem neuen Höhenflug im Ausmaß von 19 Prozent an. Am vergangenen Freitag wurden die Aktionäre sogar mit einem Tagesgewinn von 3,31 Prozent belohnt. Trotz des hohen erwarteten KGVs 2020/21 von 65 zeigt der Wert sowohl aus Sicht der wirtschaftlichen Aufstellung als auch von der Markttechnik Stärke.