> MÄRKTE & KURSE | Die steigende Anzahl von Corona-Infektionen in den USA belasteten am Freitag die Standwerte. Auch der Montag beginnende Lockdown in Österreich wurde an der Wall Street mit Besorgnis registriert. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Minus von 0,75 % bei 35.601 Punkten. Auch der marktbreitere S&P 500 tendierte am Freitag schwächer und gab um 0,14 % auf 4.697 Punkte nach. Die Technologiewerte konnten sich allerdings davon komplett abkoppeln. Da sich nach Einschätzung des Marktes die Fed mit möglichen Zinsanhebung mehr Zeit lassen dürfte, stieg der Nasdaq 100 mit seinen zinssensiblen Technologiewerten um 0,55 % auf 16.573 Punkte. Schwergewichte wie Alphabet, Apple und Microsoft erreichten dabei am Freitag neue Höchstkurse. Nach Einschätzung der Analysten von JP Morgan dürfte Corona in Deutschland die optimistische Stimmung an den Börsen nicht grundlegend beinträchtigen. Am Mittag veröffentlicht die Bundesbank ihren Monatsbericht. Der Dax eröffnete heute 0,17 % fester bei 16.188 Punkten. Der Immobilienkonzern Vonovia braucht frisches Kapital.