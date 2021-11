Der Aktienkurs des DAX-Neulings Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) war in den vergangenen 12 Monaten beachtlichen Kursschwankungen ausgesetzt. Verzeichnete die Aktie noch am 12.1.21 bei 34,48 Euro ein Jahreshoch, so wurde sie am 6.10.21 beim Jahrestief von 21,26 Euro um 38 Prozent tiefer gehandelt. In den vergangenen Wochen konnte sich die als unterbewertet eingestufte Siemens Energy nach der Veröffentlichung guter Quartalszahlen und der Bestätigung des Ausblicks wieder deutlich von diesem Tief nach oben hin absetzen.

In der Erwartung, dass Siemens Energy die Probleme der spanischen Windanlagentochter Siemens Gamesa in absehbarer Zeit in den Griff bekommen sollte, bekräftigen Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 37 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens Energy-Aktie. Kann die Siemens Energy-Aktie ihre Erholung in den nächsten Wochen auf 25,27 Euro, dem Höchstkurs vom 28.10.21, fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.