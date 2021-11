Unterdessen expandiert Biontech kräftig an seinem Firmensitz in Mainz. In zwei Schritten will der Impfstoff-Pionier dort seine Präsenz ausbauen. Anfang 2022 wird ein ehemaliges Kasernengelände für Biontech frei. Dort sollen laut Firmengründer Ugur Sahin Büros und Labore entstehen. Ab Anfang 2023 wird Biontech ein weiteres angrenzendes Grundstück bebauen und dann doppelt so viel Fläche haben wie aktuell - insgesamt werden mehr als 1 Milliarde Euro investiert. Während in Mainz unter anderem ein Wissenschaftscampus entsteht, soll der Großteil der Produktion am Standort Marburg bleiben.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion