Dies ist bei Eric Sprott und Metallic Minerals der Fall. Gewiss, Eric Sprott hält Beteiligungen an vielen Unternehmen im Rohstoffbereich und 1,56 Millionen CAD sind für Menschen wie ihn vielleicht nicht die allergrößte Summe. Doch Geld zu verschenken, hat auch dieser Mann nicht und so kann sich nicht nur das Management von Metallic Minerals über einen klaren Vertrauensbeweis freuen, sondern im Grunde jeder Aktionär, der sich an dieser Firma und ihren Projekten beteiligt hat.

2021er Bohrprogramm dürfte in Kürze aussagekräftige Ergebnisse hervorbringen

Auf dem Keno-Hill-Projekt konnte derweil das umfangreichste Explorationsprogramm der Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen werden. Es knüpfte nahtlos an die Erfolge des Vorjahres an. Insgesamt 53 Rückspül- und Diamantbohrungen in einem Gesamtumfang von annähernd 6.200 Meter wurden auf Keno Hill niedergebracht. Dabei standen insbesondere der östliche und der zentrale Teil der Liegenschaft im Fokus. Ergänzt wurden die Arbeiten durch geophysikalische Maßnahmen und eine Kartierung der Oberflächenfunde, die sich über das gesamte Projektgebiet erstreckten. Mit ihrer Hilfe wird es möglich sein, die potentielle Größe der neu entdeckten Mineralisierungen genauer zu bestimmen.

Doch nicht nur auf dem Keno-Hill-Silberprojekt wurden die Explorationsanstrengungen in diesem Jahr mit Nachdruck vorangetrieben. Auch für das La-Plata- und das Klondike-Goldprojekt dürften schon in Kürze aussagekräftige Ergebnisse veröffentlicht werden, die aus den in diesem Jahr durchgeführten Arbeiten abgeleitet werden. Greg Johnson, der CEO von Metallic Minerals, sieht ihnen mit einiger Vorfreude entgegen, denn das Team ist mit dem Verlauf der diesjährigen Explorationssaison und ihren Ergebnissen, soweit sie bis jetzt vorliegen bzw. eingeschätzt werden können, sehr zufrieden. Er sieht das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt, denn einerseits ist Silber mit Blick auf den Wandel unserer Mobilität und Energieversorgung ein wichtiges Material, weil es in der Solarindustrie und beim Bau von Fahrzeugen mit Elektromotoren unverzichtbar ist.

Auf der anderen Seite stellt das Silber aber auch in Zeiten einer erhöhten Inflation einen hervorragenden Schutz für die eigenen Ersparnisse dar. Diese Schutzfunktion hat es zusammen mit dem Gold bereits seit tausenden von Jahren immer wieder erfolgreich unter Beweis gestellt und es ist anzunehmen, dass auch zukünftige Krise an dieser Stelle keine Ausnahme darstellen werden.

Background

Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG, FSE: 9MM1) ist ein börsennotierter kanadischer Explorer, der in Toronto und Frankfurt handelbar ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung des hochgradigen Keno-Hill-Silberprojekts im kanadischen Yukon Territory. Parallel soll aber auch das ebenfalls sehr lukrative La Plata Silber-Gold-Kupferprojekt in Colorado, USA, Shareholder Value liefern. Für erste Einnahmen sorgen die alluvialen Goldvorkommen im Klondike Distrikt, die von lokalen Minenbetreibern abgebaut werden und Metallic Minerals über ein Royalty-Vergütungsmodell erste Cash-Einnahmen liefern, die zumindest teilweise für die Exploration verwendet werden können. Alle Projekte befinden sich in exzellenter Infrastruktur und bieten enormes Potential.

