Corona-Lage schiebt sich wieder in den Vordergrund

Die bereits zu Ende der vergangenen Woche zu beobachtende Unsicherheit an den deutschen Aktienbörsen dürfte auch in der aktuellen Woche anhalten. Die rapide ansteigenden Inzidenzen, die Einstufung mehrere europäischer Länder als Hochrisikogebiet, der neuerliche Lockdown in Österreich und die verschärften Maßnahmen in Bayern schüren die Ängste vor weiteren wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Zwar waren in der vergangenen Woche die Auswirkungen dieser wachsenden Unsicherheit auf die Kurse noch in überschaubaren Grenzen geblieben, ob dies aber anhält, bleibt abzuwarten.

Auf jeden Fall aber dürften Nachrichten zur Corona-Lage nach einiger Zeit, in der sie eher weniger Einfluss gehabt hatten, wieder verstärkt in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Wie stark die Anleger dann auf solche reagieren, muss sich allerdings wie schon geschrieben erst zeigen.