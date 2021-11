BioNTech, Cardiol, Moderna, Valneva - CEO präsentiert und stellt sich Fragen

Corona und kein Ende in Sicht. Im Rahmen einer Pressekonferenz teilte der noch amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute mit: „Jeder wird in diesem Winter geimpft, genesen oder gestorben sein.“ Ob Spahn dieses Mal mit seiner im Ton rauen Einschätzung richtig liegt, wird sich zeigen. In der Vergangenheit lag der Experte mit seinen Entscheidungen oft und gravierend falsch, was unter anderem dazu führte, dass in diesem Winter rund 5.000 Intensivbetten weniger als im Vorjahr zur Verfügung stehen und damit möglicherweise Menschenleben gefährdet sind. Die Medikamente müssen es nun richten und Investoren haben die Wahl sich daran zu beteiligen.Lesen sie den Artikel hier weiter