Die Cormark-Analysten Richard Gray und Brandon Smith bewerten das Silver City Projekt von Excellon Resources (TSX:EXN, NYSE:EXN; FRA:E4X2) in Sachsen pauschal mit einem Wert von 45 Mio. CAD. „Wäre Silver City ein eigenständiges Unternehmen, wären wir zuversichtlich, dass der Marktwert mindestens $45,0 Mio. betragen würde“, heißt es in ihrem Bericht, der am vergangenen Freitag (19. November 2021) im Anschluss an eine Ortsbesichtigung am vorangegangenen Wochenende veröffentlicht worden ist.

Cormark begründet seine Bewertung mit dem First Mover Vorteil von Excellon in Deutschland. Excellon sei ein Vorreiter bei der Silberexploration in Sachsen und verfüge über eine einzigartige Bodenposition, die historische hochgradige Silberminen in einem epithermalen Silbergürtel abdecke und in der es noch nie eine moderne Exploration von Edelmetallen gegeben habe, schreiben die Analysten. Die bisherigen Bohrungen haben eine hochgradige Silbermineralisierung über 12 Kilometer Streichen innerhalb des 36 Kilometer langen Korridors auf dem Projekt bestätigt, was das beeindruckende Ausmaß dieses epithermalen Silbersystems zeige. Obwohl das Projekt noch keine Ressourcen aufweise, halte man daher die Bewertung von 45 Mio. CAD angesichts des Explorationspotenzials für angemessen.