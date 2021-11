Nach einem Eröffnungskurs bei 46,00 US-Dollar in 2019 ging es binnen weniger Wochen mit der Beyond Meat-Aktie auf ein Verlaufshoch von 239,71 US-Dollar aufwärts, aber noch im selben Jahr flaute das Interesse stark ab, das Papier fiel auf 71,30 US-Dollar zurück. In 2020/2021 hat sich schließlich eine Seitwärtsbewegung zwischen 100,00 und 201,88 US-Dollar eingestellt, jüngst wurde allerdings der Unterstützungsbereich von rund 100,00 US-Dollar klar gebrochen und führte das Papier auf rund 75,00 US-Dollar abwärts. Das dadurch ausgelöste Verkaufssignal könnte nun weitere Abschläge bereithalten.

Abschläge halten an

Solange der Bereich um 100,00 US-Dollar nicht nachhaltig zurückerobert wird, bleiben die Abwärtsrisiken weiterhin groß. Rücksetzer zurück auf 71,30 und darunter die zentrale Unterstützung um 46,00 US-Dollar kämen auf Sicht der nächsten Monate nicht überraschend und könnten sogar für ein kurzfristiges Short-Investment in Betracht gezogen werden. Eine Rückkehr zurück über 100,00 US-Dollar könnte dagegen einen weiteren Aufwärtsschub um grob 20 Prozent zurück an den EMA 200 und 120,00 US-Dollar forcieren. Trotzdem bleibt die fundamentale Ausgangslage für den US-Fleischersatzhersteller als schwierig zu beurteilen, wie die jüngsten Quartalszahlen belegen.