Der Nasdaq war heute bereits 1,2% im Plus - um dann ins Minus zu drehen, nachdem die Ewartungen schneller Zinsanhebungen die Aktienmärkte (vor allem Tech) verunsicherten. Dabei war besonders bei den Tech-Titeln im Nasdaq die Stimmung beosnders gut, nachdem US-Präsident Biden eine seltsame Lösung präsentiert hat: er beläßt Jerome Powell als Fed-Chef und ernnent Lael Brainard als Vize-Fed-Chefin. Das war eher unklug - denn die linken US-Demokraten werden ihm das nicht vergessen! Ein alte Weisheit lautet: "In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod." Biden aber hat sich für den vermeintlich sicheren Mittelweg entscheiden. Die Anleihe- und Zinsmärkte gehen nun von viel schnelleren Zinsanhebungen aus, als die Aktienmärkte erwarten - das wäre besonderst schlecht für die Tech-Werte im Nasdaq, speziell für die Unprofitablen (Cathie Wood!)!

