Alternativzählungen:

In der orangenen 3 kann bei 16030 die grüne Alt: 1 gezählt werden. Das 23er Mindestziel 14919 der grünen Alt: 2=14814 wurde unterschritten. Der Zielbereich der grünen Alt: 3 (bisher 16297) liegt zwischen 16405 und dem 100er Maximalziel 19519 (grüne Fibos). Mit dieser Zählweise läuft im DAX die Jahresendrallye (lila Pfad).

Die orangene Alt: 3 kann bei 16030 als kurze Welle abgeschlossen worden sein und die orangene Alt: 4=14814 hat das 23er Mindestziel 14919 hinter sich gelassen. Der Zielbereich der kurzen orangenen Alt: 5/blauen Alt: 1/lila Alt: 5/schwarzen Alt: 1 (bisher 16297) oberhalb 16030 und dem 61er Maximalziel bei 17810 (blaue Fibos im Tageschart) wurde erreicht. Mit dieser Zählweise befindet sich der DAX in der Jahresendrallye (blauer/grauer Pfad).

Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Mit dem erfolgreich abgearbeiteten „Rösselsprung“ zu allen vier gelben Zielbereichen (15812, 15045, 16030 sowie 14814) wurde die Marke „Partyalarm“ als Startsignal für die Jahresendrallye ausgelöst.Die lila 5 bildet – ausgehend von 8612 – entweder einen Impuls mit orangener 1=13461, orangener 2=11324, orangener 3 (bisher 16297) bzw. orangener Alt: 3=16030, orangener Alt: 4=14814, orangener Alt: 5 (bisher 16297) oder ein Zigzag mit orangener A=13461, orangener B=11324 sowie orangener C (bisher 16297).In der impulsiven lila 5 hat die orangene 3 die für eine nachhaltige impulsive Fortsetzung der lila 5 wichtige 100er Ausdehnung 16173 (orangene Fibos) überschritten und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Als nächste optionale Zielmarke der orangenen 3 steht die 161er Ausdehnung bei 19170 (orangene Fibos) im Raum.Vermutlich hat die orangene 3 bei 16030 erst die lila 3 und bei 14814 die lila 4 beendet. Der Anstieg seit 14814 ist impulsiv und würde zu einer laufenden lila 5 (bisher 16297) sowie der Jahresendrallye passen. Die lila 5 kann mit rote I=15270, roter II=15008 - unterhalb 38er RT sowie laufender roter III bisher 16297 oberhalb 161er Ziel 15745 – graue Fibos gezählt werden. Die rote III scheint sich aufzufächern (blaue i=15180, blaue ii=15101, blaue iii=15302, blaue iv=15217, orangene i=15625, extrem überschiessende orangene ii=15495, orangene iii=16297 oberhalb 161er Ausdehnung 16156 – rote Fibos, orangene iv bisher 16059 unterhalb 23er Ziel 16108, fehlende orangene v) und hat das Potenzial zur 161er Ausdehnung der orangenen 3 bei 19170 vorzudringen, zumal ein Abschlussvorbote in Form der roten IV (23er Ziel derzeit 15993 – lila Fibos) noch nicht erkennbar ist.Die lila 5 kennt keine Obergrenze. Nach der orangenen 3 würde mit der orangenen 4 ein Rücklauf zum 23er Ziel (derzeit 15123 – hellblaue Fibos) anstehen (keine Pflicht), bevor die orangene 5 den Weg in unbekannten Welten auf der Oberseite antreten könnte (blauer Pfad).In der lila 5 läuft – analog zur orangenen 3 aus der impulsiven Interpretation – die orangene C (bisher 16297). Die orangene C kann die lila Alt: 5/schwarze Alt: 1 oder aber erst die blaue W als Zigzag beenden. Sollte mit der orangenen C die blaue W markiert werden, so läge das 23er Mindestziel einer blauen X derzeit bei 14483 (hellgrüne Fibos). Die anschliessende blaue Y erneut ist oberhalb 16297 zu erwarten.Der DAX hat in der sommerlichen Seitwärtsphase ein „Rösselsprung“-Muster komplettiert und damit den Grundstein für eine nachhaltige Ausdehnung auf der Oberseite gelegt. Mit den nächsten grösseren Bewegungen sollten DAX und DJI Farbe bekennen und sich für ein impulsives oder korrektives Muster entscheiden. In beiden Indizes ist im Rahmen der laufenden Jahresendrallye eine weitere Ausdehnung auf der Oberseite zu erwarten. Unterhalb 36751 bleibt im DJI ein Rücklauf zur Marke 34090 auf der Agenda.