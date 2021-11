Die letzten achtzehn Monate über lassen sich beim Währungspaar EUR/HUF in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 340 und 369 HUF zusammenfassen, innerhalb dessen sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen abwechselten. Nachdem im Sommer ein Verlaufstief bei 345,02 HUF markiert wurde, folgte ein höheres Tief im September und eine anschließende Auswärtsbewegung. Bereits dieses Konstrukt lieferte einen ersten Hinweis auf eine Kursrallye, in dieser Woche gelang es schließlich an die Verlaufshochs der letzten Jahre um 369 HUF zuzulegen und sogar ein Stück weit darüber anzusteigen. Gelingt nun ein eindeutiger Monatsschlusskurs darüber, könnte dies mittelfristige Signalwirkung entfalten und den Euro weiteren Auftrieb verleihen.

Monatsschlusskurs entscheidend

Sollte es zum Ende des Novembers zu einem nachhaltigen Ausbruch mindestens über 370 HUF kommen, könnte dies mittelfristige Anstiegschancen zunächst in den Bereich von 375 HUF bedeuten, darüber auf Sicht der nächsten Monate sogar an 380 HUF. Hierfür würde sich ein entsprechendes Long-Investment beispielsweise über das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3UHX anbieten. Kurzfristig sollte die Gefahr von Abprallern an diesem doch sehr markanten Widerstand nicht unterschätzt werden, weshalb erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs abgewartet werden sollte. Unterstützungen findet das Paar in der Absatzvariante bei 367 und 362 HUF vor.