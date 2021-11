Der Aufwärtstrendkanal wurde gestern verlassen, was nichts positives ist. Jetzt muss die 16000 zeigen was sie hält. Sehr viele Aktien haben charttechnisch ein Umkehrsignal

ausgebildet. Wer neu einsteigen will, sollte abwarten, bis die Märkte wieder Kaufsignale anzeigen. Letzten Chartanalysen: Hypoport: https://youtu.be/jczQkRlBywQ Eckert & Ziegler: https://youtu.be/S3l4sMLOAbY