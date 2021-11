Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen boten am Montag zum Auftakt der Handelswoche ein durchwachsenes Bild. Vor allem im späten Handel gaben die Kurse deutlich nach. Der Dow-Jones verlor hier rund einen Prozentpunkt und beendete den Handel mit einem hauchdünnen Plus von 0,05 % bei 35.619 Punkten. Der marktbreitere S&P 500 erreichte erst ein neues Rekordhoch und schloss dann 0,32 % schwächer bei 4.682 Punkten. Der Nasdaq 100 erreichte ebenfalls zuerst eine neue Bestmarke und gab dann um 1,16 % auf 16.380 Punkte nach. Viele Technologiewerte litten dabei unter Gewinnmitnahmen. Wohlwollend wurde dagegen am Markt aufgenommen, dass US-Präsident Biden den amtierenden Fed-Chef Jerome Powell für eine weitere Amtszeit nominieren will. In Deutschland rückten heute Konjunkturdaten in den Fokus. Für Deutschland und die Eurozone werden die aktuellen Daten zu den Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe vorgelegt. Das Statistische Bundesamt gibt außerdem Details zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal bekannt. Der Markt dürfte dabei besonders auf die Auswirkungen von Corona auf die Wirtschaft achten. Der Dax eröffnete heute mit einem Minus von 0,79 % bei 15.987 Punkten und sackte damit unter die wichtige Marke von 16.000 Punkten. Der Dax-Konzern Eon stellt heute seine neue Konzernstrategie vor.