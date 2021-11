Warum die Jahresendrally nach Thanksgiving enden könnte

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

bevor ich zu meinem eigentlichen Thema heute komme, zunächst eine kurze Verfallstagsnachlese.

Der DAX verhielt sich erwartungsgemäß

Wie schon vermutet, wurde aus dem theoretischen Szenario nichts, wonach der DAX bis zum Verfallstag zurück auf Werte unterhalb von 16.000 Punkten fällt, die für die Stillhalter optimal gewesen wären. Vielmehr folgte er dem alternativen Szenario eines dynamischen Anstiegs, das ich skizziert hatte (siehe folgender 30-min-Chart des DAX).

Auslöser dafür war die Aufwärtskurslücke vom Dienstagmorgen, nach der die Dynamik wie erwartet deutlich zunahm (siehe roter Pfeil). Allerdings hielt dieser dynamische Impuls nur einen Tag – vermutlich, weil der DAX schon in der Woche vor dem Verfallstag gestiegen war und daher viele Absicherungen schon „scheibchenweise“ aufgebaut wurden.

Wie in solchen Fällen oft zu beobachten ist, nahm der Aufwärtsdruck der Absicherungspositionen ab Donnerstag merklich ab, was zu einer Kursschwäche bis zum Verfallstag führte. Allerdings reichte diese nicht, um den DAX so deutlich zu drücken, dass die Stillhalter ihre Absicherungen komplett auflösen konnten. Abgerechnet wurde der DAX am Freitag bei 16.179,33 Punkten und damit deutlich oberhalb des Idealniveaus für die Stillhalter bei 15.950 Punkten.

Wie geht es nun weiter?

Wie kann es nun weitergehen? Charttechnisch hat der DAX mit dem Ausbruch nach oben am Dienstag seine Rally zunächst fortgesetzt und ist dabei klar in das blaue Rechteck nach der Target-Trend-Methode oberhalb von 16.140 Punkten gestiegen. Mit der kurzfristigen Schwäche am Donnerstag/Freitag fiel er zwar bis knapp unter 16.100 Punkte zurück, konnte aber anschließend das blaue Rechteck zurückerobern und die Rechteckkante mit einem weiteren Rücksetzer bestätigen (siehe grüne Pfeile). Daher können wir nun erwarten, dass die Aufwärtsbewegung weitergeht.