Die von Li-Metal entwickelten Anoden seien, laut dem Unternehmen, so Sphene Capital, geeignet, die Energiedichte heute üblicher Lithium-Ionen-Batterien – und damit deren Leistung – erheblich zu steigern. Die Analysten weisen auch darauf hin, dass die Gesellschaft sich noch in einer frühen Phase der Entwicklung befinde, wobei eine erste kommerzielle Anlage für die Anodenproduktion wohl 2023 zu erwarten sei. Das Verfahren zur Produktion von Lithiummetall benötige noch eine kommerzielle Validierung.

Li-Metal, so Sphene Capital weiter, baue vor allem auf einen selbst entwickelten, vertikal integrierten Prozess zur Produktion metallischer Lithiumanoden und ähnlicher Produkte, wobei die Company auf eigene Ausrüstungs- und Prozesstechnologien setze. Bei Nutzung ausreichend vorhandener, kostengünstiger Ausgangsmaterialien könne Li-Metal hochwertigere Materialien und Komponenten herstellen, die für die nächste Batteriegeneration nötig sein, so die Analysten weiter. Dabei solle auch das Verfahren zur Herstellung von Lithiummetall zum Einsatz kommen, hieß es.

Sphene Capital geht davon aus, dass Li-Metal ab 2023 erste, nennenswerte Erlöse generieren könnte. Das Unternehmen gehe in seinen Prognosen, so die Experten weiter, dann von einem steilen Umsatzwachstum aus. Spehne Capital betrachtet, sollte sich das bestmögliche Szenario (Ideal-Case-Szenario) bewahrheiten, Betriebsergebnismargen von 40% (EBITDA) als realistisch.

Sphene Capital bewertet Li-Metal basierend auf den Peergroup-Multiples. Dazu hat man zwei Peergroups von Li-Ionen-Batterie- sowie Brennstoffzellenherstellern herangezogen und diese je nach Eignung für den Vergleich mit dem Unternehmen gewichtet. Basierend auf dem Verhältnis von Unternehmenswert zum geschätzten Umsatz des Jahres 2025 kommen die Analysten so auf einen Wert des Eigenkapitals von Li-Metal in Höhe von 26,10 CAD je Aktie. Das, so Sphene Capital, bedeute eine potenzielle Kursperformance von 89,1% auf Sicht von 36 Monaten. Die Analysten weisen aber darauf hin, dass diese Bewertung eine hohe Schwankungsbreite aufweisen kann, je nachdem wann und in welchem Umfang Li-Metal die von den Experten prognostizierten Finanzzahlen erreicht.

Sphene Capital rät insgesamt zum „Kauf“ der Aktien von Li-Metal Corp. (WKN A3DAAU / CSE LIM) hin und setzt das Kursziel auf Sicht von 36 Monaten bei 26,10 CAD pro Aktie an. Das Risiko wird als „sehr hoch“ eingestuft.

