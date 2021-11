Der VW Polo erfreut sich bereits seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Doch der Dieselskandal überschattet die Freude an dem praktischen Kleinwagen. Der Volkswagenkonzern hat seine Kunden mit dem Dieselmotor EA189 betrogen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 25. Mai 2020 festgestellt worden. Und auch wenn der Konzern das noch immer leugnet, ist der VW-Motor EA288 ebenfalls in den Abgasskandal verstrickt – und damit auch mehrere neuere Polo-Baureihen.

Wie in zahlreichen anderen Modellen hat die Volkswagen AG auch im Polo V und VI die Abgaswerte mit einer Software in der Motorsteuerung manipuliert. Dadurch werden die Grenzwerte für den Stickoxid-Ausstoß im Prüfzyklus eingehalten, im realen Straßenverkehr aber zum Teil massiv überschritten. Der VW Polo V ist mit dem Motor EA189 und seit 2014 mit dem Motor EA288 vom VW-Diesel-Abgasskandal betroffen. Und auch der Polo VI verfügt über eine illegale Abschalteinrichtung. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat bereits zahlreiche VW-Diesel-Modelle verpflichtend zurückgerufen, um die illegalen Abschalteinrichtungen durch Softwareupdates zu deaktivieren – darunter den VW Polo V und den Polo VI.

VW Polo V: Rückruf von Fahrzeugen mit dem Motortyp EA189

Unter dem Herstellercode 23R7 musste der Volkswagen-Konzern im August 2016 zunächst verschiedene Dieselmodelle zurückrufen, in denen Dieselmotoren vom Typ EA189 mit der Abgasnorm Euro 5 verbaut wurden, so auch den VW Polo V. Die Fahrzeuge halten die gesetzlichen Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand ein, während eine illegale Software in der Motorsteuerung im Straßenbetrieb die Abgasreinigung drosselt oder ganz ausschaltet, was einen deutlich höheren Ausstoß schädlicher Stickoxide (NOx) zur Folge hat als vom Hersteller angegeben.

VW Polo V und VI mit Motor EA288 ebenfalls manipuliert

Unter dem Code 23Z7 wurde der neuere VW-Dieselmotor EA288, das Nachfolgemodell des EA189, vom KBA zurückgerufen. Auch in diesem angeblich sauberen Dieselmotor hat VW eine illegale Abschalteinrichtung in Form einer temperaturabhängigen Abgassteuerung verbaut – das sogenannte Thermofenster, das der BGH im Mai 2020 als unzulässig eingestuft hat.

Das Thermofenster sorgt dafür, dass die Abgasreinigung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur funktioniert. Eine umfassende Abgasreinigung findet nur bei Temperaturen zwischen 15 und 33 Grad Celsius statt. In Deutschland werden die Abgase demnach nur wenige Monate im Jahr ausreichend gereinigt.

Welche VW-Polo-Modelle sind vom Abgasskandal betroffen?

Der Volkswagen-Konzern nutzt den Dieselmotor EA288 sowohl im VW Polo V als auch im VW Polo VI. Vom Abgasskandal betroffen sind folgende VW-Polo-Modelle, Dieselmotoren und Baujahre:

• Polo V 1.2 TDI, EA189 Euro 5, 2010 bis 2014

• Polo V 1.2 TDI BlueMotion, EA189 Euro 5, 2009 bis 2014

• Polo V 1.6 TDI, EA189 Euro 5, 2009 bis 2014

• Polo V 1.6 TDI BlueMotion Technology, EA189 Euro 5, 2009 bis 2014

• Polo V 1.4 TDI BlueMotion Technology, EA288 Euro 6, 2014

• Polo VI 1.6 TDI, EA288 Euro 6, 2017 bis 2019

• Polo VI 1.6 TDI SCR, EA288 Euro 6d-Temp, 2017

Neben den Fahrzeugen mit TDI-Motoren verfügt auch der Polo V 1.4 TSI mit dem Ottomotor Euro 5 der Baujahre 2012 bis 2014 über eine illegale Abschalteinrichtung.

Umstrittenes Softwareupdate für VW Polo

Wer einen betroffenen VW-Polo besitzt, wurde aufgefordert, ein Softwareupdate aufspielen zu lassen. Damit sollen die Manipulationen an der Abgasreinigung rückgängig gemacht werden. Doch viele Verbraucher stehen solchen Updates skeptisch gegenüber, weil sie negative Auswirkungen auf den Motor befürchten. Anfang 2019 gab es bezüglich der Softwareupdates Probleme: Bei internen Qualitätskontrollen des Softwareupdates für den 1,2-Liter-Dieselmotor hat VW „Auffälligkeiten“ festgestellt und die laufenden Updates für betroffene Modelle vorübergehend ausgesetzt. VW-Kunden, die das Update nutzen, beklagen einen höheren Verbrauch oder eine geringere Leistung an ihren Fahrzeugen.

Dennoch sind die vom KBA vorgenommenen Rückrufe und das Aufspielen des Softwareupdates für Autobesitzer verpflichtend. Wer das Update nicht aufspielen lässt, muss mit einem Entzug der Betriebserlaubnis für das Auto und Problemen bei der Hauptuntersuchung rechnen. Weil durch das Softwareupdate aber langfristige Folgeschäden am Fahrzeug möglich sind, können rechtliche Mittel gegen den Autohersteller geltend gemacht werden. Zudem hat sich herausgestellt, dass auch nach dem Softwareupdate Abschalteinrichtungen zum Einsatz kommen.

VW Polo V und VI: Jetzt Ansprüche prüfen lassen!

Wer einen VW Polo V oder einen VW Polo VI mit manipuliertem Motor besitzt, hat gute Chancen auf Schadensersatz. Betroffene können gern unverbindlich unsere kostenlose Erstberatung nutzen, um prüfen zu lassen, ob ihr Fahrzeug vom VW-Abgasskandal betroffen ist. Die erfahrenen Anwälte der Rechtsanwaltskanzlei VON RUEDEN haben schon mehr als 14.000 Dieselbesitzern zu ihrem Recht verholfen. Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@rueden.de oder telefonisch unter der 030 – 200 590 770. Wir setzen Ihre Ansprüche im VW-Abgasskandal durch!