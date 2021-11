Die Abschläge von den dynamischen Jahreshochs um 42,83 Euro kamen zuletzt nicht überraschend, wohl aber der tiefe Fall exakt in den Bereich das 38,2 % Fibonacci-Retracements um 27,82 Euro. Dabei wurde unglücklicherweise der EMA 50 bärisch gekreuzt, noch kann sich die Aktie von Stratasys jedoch auf dem Unterstützungsbereich aus Mitte Oktober und dem Fibo abstützen. Dieses Niveau stellt jedoch die letzte Trendwendemöglichkeit dar, ein Bruch dieses Supports könnte eine weitere Verkaufswelle auslösen. Eine engmaschige Beobachtung sollte für ein interessantes Long-Setup jetzt nicht ausbleiben.

Letzte Trendwendemöglichkeit

Vordergründig sollten Investoren nachhaltige Wochenschlusskurse oberhalb von 27,90 Euro abwarten, ehe sich ein klareres Bild bei der Stratasys-Aktie herauskristallisiert. Im Erfolgsfall könnte ein Rücklauf an 30,70 und darüber in den Bereich von 34,00 Euro einsetzen und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Ein Bruch der Unterstützungszone von 27,82 Euro könnte dagegen zu Abschlägen zunächst in den Bereich von 25,72 und darunter an den EMA 200 um derzeit 23,88 Euro drücken.