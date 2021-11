Der Nasdaq 100 kreierte in den letzten Handelswochen ein beeindruckendes Rallyszenario. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung war der Index bereits drauf und dran, einen wichtigen Widerstand zu attackieren und sich so den Weg auf der Oberseite freizukämpfen.

Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und der Nasdaq 100 konnte einmal mehr seine beeindruckende Dynamik unter Beweis stellen. Er läutete eine veritable Rallybewegung ein, die ihn weit über die 16.000er Marke trug…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 24.10. hieß es unter anderem „[…] Der Nasdaq 100 konnte die Attacke auf der Unterseite jedoch parieren. Die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung bei 14.000+ Punkten blieb unberührt. Wäre es für den Index darunter gegangen, hätte dieses zu einer Neubewertung der Lage führen müssen. So aber konnte der Nasdaq 100 eine Erholung lancieren. Der Index profitierte unter anderem vom robusten Verlauf der US-Quartalsberichtssaison, die für eine gute Stimmung unter den Marktakteuren sorgte. Gleichwohl muss man feststellen, dass die Quartalsergebnisse der Technologiekonzerne auch die eine oder andere negative Überraschungen bereit hielten. […] Das Thema Quartalsberichtssaison wird den Technologiesektor in den kommenden Tagen noch weiter in Atem halten, nähert sich diese doch nun der heißen Phase. Mit weiteren Impulsen in jedwede Richtung ist zu rechnen. Kurzum. Der Nasdaq 100 befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer spannenden Konstellation. Mittlerweile hat sich der Index an den Widerstand bei 15.350 Punkten vorgekämpft. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss der Index jedoch über das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 15.700+ Punkten laufen. Auf der Unterseite hat der Bereich um 14.400+ Punkten an Bedeutung gewonnen und sollte nun im besten Fall nicht mehr unterschritten werden. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich um 14.000+ Punkten.“



Die Quartalsberichte der Tech-Konzerne erwiesen sich auch zuletzt als tragende Säule der Rally im Nasdaq. An dieser Stelle sei stellvertretend auf die kürzlich präsentierten Ergebnisse von Nvidia verwiesen, die dem Sektor einen neuen Schub gaben. Bislang wurden die immer mal wieder aufflammenden Zinssorgen weitestgehend ausgeblendet bzw. von den starken Quartalsergebnissen der Tech-Konzerne überlagert. Ob dieses auf Dauer so bleiben wird, ist natürlich noch abzuwarten.

Der Ausbruch über die massive Widerstandszone um 15.700+ Punkte lieferte dem Index Ende Oktober ein starkes Kaufsignal. Mit großer Dynamik strebte der Nasdaq 100 daraufhin gen Norden. Die Ausdehnung der Bewegung über die psychologisch wichtige 16.000er Marke befeuerte die Rallybewegung im Index aufs Neue. Bis auf knapp 16.764 Punkte jagte der Index, ehe er im Verlauf des späten Montagshandels zurückkam.

Kurzum. Der Nasdaq 100 steuert einmal mehr auf wichtige Handelstage zu. Die Rally ist noch intakt, dennoch offeriert das exponierte Niveau, auf dem sich der Nasdaq 100 gegenwärtig bewegt, Risiken auf der Unterseite. Für den Index muss es nun darum gehen, etwaige Rücksetzer zu begrenzen. Im besten Fall spielt sich eine etwaige Schwächephase des Index oberhalb von 15.700 Punkten ab. Sollte es hingegen darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde zudem eine Neubewertung der Lage notwendig werden.