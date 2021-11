Es gibt einen guten Grund, warum die Märkte (vor allem die Tech-Aktien) seit gestern so nervös sind: sowohl Jerome Powell als auch Lael Brainard haben in ihren Dankesreden zur Fed-Nominierung klar gemacht, dass die Bekämpfung der Inflation nun das oberste Ziel der US-Notenbank ist. Da ist nun überhaupt keine Rede mehr von einer "vorübergehenden" Inflation - und das bedeutet ein glasklare hawkishe Wende der US-Notenbank. Das alles erinnert an Dezember 2018: damals sagte der (noch neue) Fed-Chef Powell, dass die Bilanzreduzierung der Fed auf "Autopilot" gestellt sei. Das schockte damals die Aktienmärkte, die sicher geglaubte Weihnachstrally mündete in einen heftigen Abverkauf - bis Powell dann Anfang Januar 2019 seinen "Fehler korrigierte". Aber diesmal ist es kein Fehler, der korrigiert werden könnte - sondern das neue Programm..

Hinweis aus Video: "Impfung: Befürworter und Gegner aus Sicht der Spieltheorie"

Das Video "Inflation und Fed: Warum die Märkte jetzt so nervös sind!" sehen Sie hier..