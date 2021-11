Wienerberger ist die Nummer 1 bei Ziegeln weltweit und bietet seinen Kunden ein umfangreiches Portfolio an Baustoffen für die Gebäudehülle und Infrastrukturlösungen. Den Umsatz von 3,4 Mrd. Euro (2020) erzielt das Unternehmen mit etwa 15.000 Mitarbeitern zu 90 Prozent in Europa und zu 10 Prozent in Nordamerika. Die Wienerberger-Aktie (AT0000831706) konnte vom Bau-Boom und dem Trend zu zyklischen Aktien profitieren und markierte Mitte August mit knapp 36 Euro ein 10-Jahres-Hoch, aktuell werden 34 Euro bezahlt. Wer auf diesem Niveau vor einem Direktinvestment zurückschreckt, könnte mit Zertifikaten den defensiven Einstieg wagen.

Seitwärtsstrategien für 4 oder 11 Monate