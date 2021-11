In diesem Satz sind die drei wichtigsten Begriffe bereits genannt, auf die sich Marcus Schulz, Gründer und CEO von Volume-Trader fokussiert: Trading, Erfolg und Mindset.

Trading ohne Fachwissen ist möglich, aber nicht sinnvoll

Wer als Trader erfolgreich sein möchte, der benötigt möglichst umfassendes Wissen darüber, wie die Börse funktioniert, mit welchen Instrumenten sie arbeitet und welche Signale sie für Entwicklungen aussendet. Erfolgreich traden kann nur, wer die Börse sozusagen richtig „lesen“ kann.

Einfach so drauflos zu traden, ist langfristig meist nicht von Erfolg gekrönt. Zwar kann sich der eine oder andere „Glückstreffer“ einstellen, in der Regel überwiegen aber die Verluste. Viele Einsteiger scheitern, weil sie keinerlei oder nur sehr rudimentäres Wissen besitzen, sich nicht mit CFDs, Stop-Loss-Orders, Hebeln, Spreads, Pips oder Long- bzw. Short-Positions auskennen. Diese Mechanismen und Werkzeuge zu kennen, ist aber eine wesentliche Grundvoraussetzung dafür, dass man als Trader erfolgreich an der Börse handeln kann.

Viele Einsteiger ins Trading-Business wünschen sich nicht nur mehr Geld, sondern vor allem auch Freiheit und Unabhängigkeit. Das Idealbild des Traders, der seine Trades von einem Strandkorb in der Karibik aus tätigt, ist ein gerne bemühtes Bild. Dass es durchaus im Bereich des Möglichen liegt, zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten, das will Marcus Schulz ausdrücken, wenn er sagt: „Beim Trading benötigst du nur dich, einen Computer und Internet. Über Arbeitszeit, Arbeitsort und die Höhe des Verdienstes entscheidest du.“ Mit Volume-Trader möchte er für jeden die Möglichkeit schaffen, das eigene Leben in diese Richtung zu verändern, anders zu leben und zu arbeiten und letztlich ein glückliches und auch finanziell unabhängiges Leben zu führen.

Kompakte Wissensvermittlung

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, eine Ausbildung zu absolvieren, über die man sich das notwendige Wissen aneignet. Hier bietet Volume-Trader, das im Dezember 2017 in Braunschweig gegründete Unternehmen, verschiedene Möglichkeiten an:

Die Schulungsreihe „The True Trader“ beinhaltet 27 Videos in vier Modulen. Die Videos haben einen Umfang von etwa 4,5 Stunden mit gebündeltem, von Marcus Schulz zusammengestelltem Content für optimale Wissensweitergabe. Darüber hinaus stehen Arbeitsblätter im pdf-Format zur Verfügung und die Teilnehmenden haben dauerhaften Zugang zum Mitgliederbereich von „The True Trader“.

Beim „Volume Trader Mentoring“ spielt die Vermittlung von Wissen, das Teilen von Erfahrungen und die Bildung eines eigenen Mindsets eine große Rolle. Durch individuelles Onboarding, persönlichen Support, gemeinsame Erstellung wöchentlicher Marktanalysen, 1 on 1 Coaching, regelmäßige und aufgezeichnete Live-Calls, Mentor-Bootcamps sowie Zugang zur Volume Trader Akademie wird die Wissens- und Erfahrungsvermittlung optimiert.

Um Interessierte besser unterstützen zu können, gründete Marcus Schulz 2019 die Volume-Trader Akademie und beschäftigt heute ein Team von insgesamt 8 Mitarbeitenden.



"Trading ist für jeden möglich, der bereit ist zu lernen." Bild: Marcus Schulz, Volume-Trader

Mindset als wesentlicher Faktor für erfolgreiches Trading

Die Besonderheit an der Arbeit des hauptberuflichen Traders, Mentors, Unternehmers sowie auch Investors Marcus Schulz besteht darin, dass er denen, die mit ihm arbeiten möchten, nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern sie auch dabei unterstützt, ihr ganz eigenes Mindset, also eine persönliche Denkweise und Mentalität zu entwickeln, die dann ihre Entscheidungen beim Traden beeinflusst. Das richtige Mindset ist zu 80 Prozent für den Erfolg beim Trading verantwortlich.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von Volume-Trader ist der Aufbau einer eng miteinander verbundenen Community. Sie ist sehr wichtig, weil sie den Austausch der Community-Member untereinander fördert, der wiederum zu mehr Fachwissen und erfolgreichen Trades führen soll. Im Gegensatz zu Mitbewerbern legen Volume-Trader und Founder Marcus Schulz großen Wert auf diese Community.

Trading-Akademie als Basis für erfolgreichen Börsenhandel

Dass es die richtige, wissensbasierte Einstellung zum Traden braucht, bestätigen auch die inzwischen mehr als 2.000 Menschen, die seine Weiterbildungen und Schulungen in Anspruch genommen haben. Damit ist Volume-Trader die Nr. 1 im deutschsprachigen Raum.

Marcus Schulz hat sich durch seine Arbeit mit Volume-Trader in den Social Media Netzwerken einen wachsenden Kreis von mehreren tausend Followern erarbeitet, die sein Tun inzwischen auf Instagram, YouTube und Co. verfolgen. Laut Schulz ist Erfahrung beim Volume Trading ein wesentliches Werkzeug für Erfolg. Durch seine Erfahrungen und Expertise ist Marcus Schulz kürzlich zum FORBES COUNCIL ernannt worden.