Gjensidige Targets Combined Ratio Below 85% for 2022 to 2025 (PLX AI) – Gjensidige targets combined ratio < 85 per cent for 2022 to 2025.Gjensidige targets cost ratio < 14 per centGjensidige targets return on equity after tax > 19 per centGjensidige targets solvency margin ratio between 150 and 200 per …