DAX update

Nun ist sie also doch eingetreten, die unvermeidbare Korrektur im Aufwärtstrend. Es ist kein ungewöhnliches Verhalten, dass gerade nach einer Phase des Aufwärtstrends mit wenigen Gegenbewegungen auch einmal eine kräftigere Korrekturphase eintritt. Seit drei Handelstagen ist der DAX nun auf dem Weg nach unten. Gestern wurde wieder die alte Widerstandszone erreicht. Die Indikatoren hatten dieses Verhalten bereits mit Divergenzen angedeutet. Der MACD-Indikator hat jetzt ein Verkaufssignal generiert. Ein Ausweiten der Korrekturbewegung bis in den Bereich der unteren Seitwärtsrange ist daher nicht auszuschließen.

S&P500 update

Die Lage beim S&P500 stellt sich nicht ganz so dramatisch dar, wie beim DAX. Auch hier hat es Divergenzen bei den Indikatoren gegeben. Der MACD-Indikator hat zumindest ein latentes Verkaufssignal generiert. Im Rahmen der jüngsten Anstiegsbewegung konnten die Umsätze leicht zulegen. Gestern ist der Index zwar erneut unter die Aufwärtstrendlinie gefallen, konnte aber im Plus schließen. Damit hat der S&P500 gezeigt, dass noch genügend Kraft im Markt vorhanden ist, eine größere Korrekturbewegung zu verhindern. Die Lage ist aber noch nicht ausgestanden, da die Divergenzen und das Verkaufssignal noch nicht abgearbeitet sind.

Gold update

Das war eine heftige Bewegung in den letzten Tagen. Gold ist, wie zu befürchten war, am Widerstand gescheitert. Zuletzt konnte auch die Aufwärtstrendlinie nicht mehr verteidigt werden. Der MACD-Indikator hat gerade erst ein Verkaufssignal generiert. Somit ist nicht auszuschließen, dass die alte Unterstützungszone wieder getestet wird. Auch ein Hineinlaufen in diesen Bereich (immerhin wurde im August und September eine Unterstützung um 1.725 USD gebildet) steht nun wieder zur Debatte. Damit hat Gold erneut eine Chance vertan.

